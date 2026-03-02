Logo
Large banner

Италијански цариници у пакету из БиХ пронашли лобању медвједа

02.03.2026

07:07

Коментари:

0
Италијански цариници у пакету из БиХ пронашли лобању медвједа
Фото: Unsplash

Припадници италијанске Гуардиа ди Финанза имали су крајње необично откриће током прегледа пакета на миланском аеродрому Малпенса, када су у пошиљци из БиХ открили лобању медвједа!

Како преносе италијански медији, наводно је покушано да се пошаље као „обични пакет“.

илу-ротација-19092025

Свијет

Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

Даље се наводи да је једном од цариника „запао за око“ овај пакет који није дјеловао ништа другачије од осталих. Али, на срећу он је обратио пажњу на садржај и схватио да се унутра налази нешто језиво: лобања медвједа пронађена је у пакету на аеродрому Малпенса. Вјероватно се радило о морбидном трофеју неког ловачког турнира, који свакако није могао бити послат на овакав начин.

Међу многим чудним предметима који свакодневно пролазе транспортним тракама на великом аеродрому као што је Милано-Малпенса, ово је сигурно један од најморбиднијих које је надзор могао да открије. Из Гуардиа ди Финанза су потврдили да је пошиљка стигла из Босне и Херцеговине.

У ЦИТЕС документима, који су неопходни за транспорт животињских остатака (коже, трофеји, оклопи итд.), била је пријављена само кожа животиње, али не и оно што је остало од њене главе. Лобања је била неспретно сакривена међу амбалажом и лако је откривена од стране оперативног одјељења Агенције за царине и монополе и ЦИТЕС групе у Малпенси.

Иран

Свијет

Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

Иако је у документацији стајала општа дефиниција „ловачки трофеј“, лобања је заплијењена јер није била пријављена.

Како преносе медији, ово, нажалост, није био изолован случај – остаци убијених животиња често се шаљу као ловачки трофеји. Многи ловци и љубитељи лова одлазе у иностранство, нарочито у земље Балкана или источне Европе, да би практиковали оно што сматрају спортом или обичним хобијем.

Током својих ловачких авантура долазе до трофеја које желе да понесу кући. За то користе ЦИТЕС документацију. Иначе, прије слања, сви ти трофеји морају проћи процес таксидермије, којим се кожа и остаци припремају да задрже природан изглед.

Израел Иран напад

Свијет

Иран испалио нови талас ракета према Израелу

Вјероватно је управо то био случај са овим пакетом, који је послала једна од организација из Босне и Херцеговине, које често нуде овакве „услуге“, преносе Независне.

Подијели:

Тагови :

Италија

medvjed

pošiljke

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Здравље

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

4 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Друштво

Научници открили у ком животном периоду су људи најсрећнији

4 ч

0
Ватра пожар варнице

Занимљивости

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

12 ч

0
Америка напустила СЗО

Свијет

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

12 ч

0

Више из рубрике

Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

Свијет

Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

3 ч

0
Уништене зграде у Техерану

Свијет

Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

3 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Иран испалио нови талас ракета према Израелу

3 ч

0
Америка напустила СЗО

Свијет

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner