Италијански цариници у пакету из БиХ пронашли лобању медвједа

02.03.2026
07:07
Коментари:0
Припадници италијанске Гуардиа ди Финанза имали су крајње необично откриће током прегледа пакета на миланском аеродрому Малпенса, када су у пошиљци из БиХ открили лобању медвједа!
Како преносе италијански медији, наводно је покушано да се пошаље као „обични пакет“.
Даље се наводи да је једном од цариника „запао за око“ овај пакет који није дјеловао ништа другачије од осталих. Али, на срећу он је обратио пажњу на садржај и схватио да се унутра налази нешто језиво: лобања медвједа пронађена је у пакету на аеродрому Малпенса. Вјероватно се радило о морбидном трофеју неког ловачког турнира, који свакако није могао бити послат на овакав начин.
Међу многим чудним предметима који свакодневно пролазе транспортним тракама на великом аеродрому као што је Милано-Малпенса, ово је сигурно један од најморбиднијих које је надзор могао да открије. Из Гуардиа ди Финанза су потврдили да је пошиљка стигла из Босне и Херцеговине.
У ЦИТЕС документима, који су неопходни за транспорт животињских остатака (коже, трофеји, оклопи итд.), била је пријављена само кожа животиње, али не и оно што је остало од њене главе. Лобања је била неспретно сакривена међу амбалажом и лако је откривена од стране оперативног одјељења Агенције за царине и монополе и ЦИТЕС групе у Малпенси.
Иако је у документацији стајала општа дефиниција „ловачки трофеј“, лобања је заплијењена јер није била пријављена.
Како преносе медији, ово, нажалост, није био изолован случај – остаци убијених животиња често се шаљу као ловачки трофеји. Многи ловци и љубитељи лова одлазе у иностранство, нарочито у земље Балкана или источне Европе, да би практиковали оно што сматрају спортом или обичним хобијем.
Током својих ловачких авантура долазе до трофеја које желе да понесу кући. За то користе ЦИТЕС документацију. Иначе, прије слања, сви ти трофеји морају проћи процес таксидермије, којим се кожа и остаци припремају да задрже природан изглед.
Вјероватно је управо то био случај са овим пакетом, који је послала једна од организација из Босне и Херцеговине, које често нуде овакве „услуге“, преносе Независне.
