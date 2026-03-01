Logo
Large banner

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

Извор:

АТВ

01.03.2026

22:15

Коментари:

0
Америка напустила СЗО
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трaмп је у недјељу изнио оно што је описао као потенцијални временски оквир за сукоб Сједињених Америчких Држава с Ираном, наговијестивши да би се могао продужити на неколико седмица.

"То је одувијек био процес од четири седмице", рекао је Трaмп за "Дејли Мејл" у кратком телефонском разговору и додао:

"Претпоставили смо да ће бити отприлике четири седмице".

Иран

Свијет

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

Он је затим појаснио да је Иран велика земља колико год била јака и да ће бити потребно четири седмице да заврше планирани посао у Ирану.

Његове изјаве нуде најновији показатељ колико дуго администрација предвиђа да би војна кампања могла трајати, иако је претходно говорио да би могло трајати неколико дана.

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Трамп је такође назначио да би ускоро могао одржати још један јавни говор док се војне операције у Ирану настављају одвијати.

"Спремам се да то урадим", рекао је.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће се напади на Техеран "само појачати" у наредним данима.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран вијести

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Уништене зграде у Техерану

Свијет

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

1 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

1 ч

0
Израел напао Иран

Свијет

Погођена зграда иранске државне телевизије

3 ч

0
Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Свијет

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

22

15

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

22

11

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

22

04

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

21

47

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner