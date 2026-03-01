Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

Извор:
АТВ
01.03.2026
22:15
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трaмп је у недјељу изнио оно што је описао као потенцијални временски оквир за сукоб Сједињених Америчких Држава с Ираном, наговијестивши да би се могао продужити на неколико седмица.
"То је одувијек био процес од четири седмице", рекао је Трaмп за "Дејли Мејл" у кратком телефонском разговору и додао:
"Претпоставили смо да ће бити отприлике четири седмице".
Свијет
САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде
Он је затим појаснио да је Иран велика земља колико год била јака и да ће бити потребно четири седмице да заврше планирани посао у Ирану.
Његове изјаве нуде најновији показатељ колико дуго администрација предвиђа да би војна кампања могла трајати, иако је претходно говорио да би могло трајати неколико дана.
Свијет
Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера
Трамп је такође назначио да би ускоро могао одржати још један јавни говор док се војне операције у Ирану настављају одвијати.
"Спремам се да то урадим", рекао је.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће се напади на Техеран "само појачати" у наредним данима.
Најновије
Најчитаније
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Тренутно на програму