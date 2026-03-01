Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Извор:
01.03.2026
19:43
Амерички Федерални истражни биро наложио је својим агентима да појачано мотре на особе у Сједињеним Државама које би могле да буду активиране након иранских напада.
Добро упућени извор каже за Си-Ен-Ен да је ова мјера рутинска процедура након војних акција у иностранству, као и да за сада ништа не указује на постојање било какве пријетње или активацију "агената спавача".
Директор ФБИ Каш Пател истакао је да наложио тимовима за борбу против тероризма и обавјештајним службама да буду у стању високе приправности и мобилишу сва потребна средства.
"Особље ФБИ је у потпуности ангажовано око ситуације у иностранству", навео је Пател на друштвеној мрежи.
Он је додао да заједничке оперативне снаге Агенције за борбу против тероризма широм земље раде нон-стоп како би отклониле све потенцијалне пријетње.
Док војска обавља заштиту америчких снага у иностранству, каже Пател, ФБИ остаје у првим редовима одвраћања напада у земљи и наставиће неуморно да ради како би заштитио Американце.
Међу потенцијалним пријетњама које агенти ФБИ прате су припреме напада или атентата на иранске дисиденте и америчке политичаре, укључујући предсједника Доналда Трампа, рекао је за Си-Ен-Ен добро упућени извор.
Трамп је био предмет два покушаја атентата, које су америчке власти спријечиле.
На мети ранијих иранских планова за убиство били су и бивши Трампов државни секретар Мајк Помпео, бивши савјетник за националну безбједност Џон Болтон, као и иранско-амерички новинар и политички активиста Масих Алинеџад.
