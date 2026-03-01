Аналитичари сагласни: Напад на Иран био очекиван

Извор:
АТВ
01.03.2026
19:16
Напад америчко-израелских снага на Иран је био очекиван, а циљеви акције већ унапријед најављени – промјена система и уништење шанси за развој нуклеарног наоружања, сагласни су аналитичари. У Америчкој стратегији конфликта са Ираном постоји више циљева. Први је уништавање производње балистичких пројектила.
"Можете ви да имате било шта и било какав нуклеарни експлозив али ако га не можете бацити до Америке, он није пријетња. Други циљ је обогаћивање уранијума и трећи производња нуклеарног оружја", рекао је Милош Шолаја, професор Међународних односа на Факултету политичких наука.
Затворeн је Ормуски мореуз, кључна рутa за транзит петине свјетске нафте и гаса. то ће и те како затрести свјетско тржиште.
"Америка по Трампу почиње да се враћа у нешто што се зове енергетска сила. Прекидање тих логистичких траса, трговачких путева који би се могли блокирати и уцјењивати политички сигурно Америци не одговара", рекао је Саша Мићин, професор на Факултету безбједности у Бањалуци.
Сукоби се преливају на цијели регион. Страхујe и Либан хоће ли бити увучен.
"Било каква акција Хезболаха која би означила неки напад на Израел или покушај уласка Хезболаха у тај сукоб, као што би било ракетирање израелске територије, сигурно би довело до сурове одмазде Израела", рекао је Момир Турудић, уредник РТС-овог портала Око.
Интервенција је започета противно америчком Уставу и међународном праву, оцјена је бившег помоћника државног секретара САД за контролу наоружања и међународну безбједност Томаса Кантримена.
"Мислим да Иран овога пута неће показати исту уздржаност и покренуће већи напад на америчке и израелске циљеве широм Блиског истока. А то носи ризик много ширег регионалног рата", рекао је Томас Кантриман, бивши помоћник државног секретара САД за контролу наоружања и међународну безбједност
Реакције у Ирану подијељене — дио грађана на улицама слави, вјерујући да се отвара простор за промјене, присталице власти оплакују лидера.
"Иранци који живе у Берлину су изашли на улице и славе убиство Хамнеија јер се то симболично сматра почетком пада режима", рекла је Олга Дојч, потпредсједница невладине организације Монитор.
"Све се више говори о постигнутим резултатима у неутралисању нуклеарних постројења и лансирних рампи и самих балистичких ракета, а много мање се говори о овом другом другом сегменту који је исказан као ратни циљ", рекао је Александар Николић, почасни конзул Србије у Израелу.
Сукоб је отворио питање стабилности Блиског Истока али и цијелог свијета. Ескалација би могла имати посљедице далеко од граница.
