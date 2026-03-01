Logo
Разматрају се алтернативне руте за евакуацију држављана БиХ са Блиског истока

Извор:

СРНА

01.03.2026

18:42

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Министарство спољних послова у Савјету министара и надлежне амбасаде на Блиском истоку активно разматрају алтернативне руте за евакуацију држављана БиХ у случају да аеродроми у Персијском заливу буду затворени.

Из Министарства напомињу да тренутно ниједна земља не организује евакуацију својих грађана из Персијског залива.

илу-трактор-24112025

Хроника

Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе

Држављани БиХ ће накнадно бити обавијештени о свим релевантним информацијама у вези са евакуацијом, а упућен им је позив да редовно прате званичне канале комуникације Министарства и амбасада БиХ.

С циљем координације активности унутар БиХ са ЕУ, Министарство сарађује са оперативним центром Министарства безбједности, као координатором сарадње са Механизмом ЕУ за цивилну заштиту, како би се обезбиједила ефикасна и сигурна реакција у случају организовања евакуације држављана БиХ.

Министарство је у сталном контакту са дипломатском мрежом БиХ, као и са релевантним међународним партнерима, те предузима све потребне мјере како би правовремено реаговало на тренутну ситуацију, додаје се у саопштењу.

Сарајево саобраћајна несрећа

Хроника

Слетио с пута и ударио у заштитну ограду: Саобраћај успорен

Истичу да пажљиво прате ситуацију на Блиском истоку и да Кризни штаб континуирано засједа.

Данашњем састанку Кризног штаба путем видео-линка присуствовали су амбасадори БиХ из Техерана, Нијаз Чардаклија и из Тел Авива Душко Ковачевић, као и представници других амбасада БиХ у Заливу - Абу Даби, Кувајт, Доха, Ријад, Аман.

Главни фокус разговора био је на безбједносној ситуацији и потребама држављана БиХ, са посебним акцентом на оне који се јављају за помоћ.

Из Министарства напомињу да су држављани БиХ путем отворених канала комуникације са амбасадама БиХ добијају потребне информације и подршку.

Трамп

Свијет

Иран жели преговоре, Трамп пристао

Позивају грађане БиХ којима је потребна помоћ да се обрате на дежурне бројеве телефона који су доступни 24 часа +387 33 281 234, те +387 61 168 100 /укључујући Воцап и Вибер апликације/.

Формирана је посебна воцап група Амбасаде БиХ у Абу Дабију на броју +971 264 44 164 за додатну подршку, а воцап групе су формиране и при амбасадама у Катару и Кувајту.

Израел је јуче, у координацији са САД, покренуо превентивни напад на Иран, који је узвратио по израелским и америчким циљевима на Блиском истоку.

Израел Иран

Ambasada BiH

