Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

Извор:

АТВ

01.03.2026

19:50

Запаљена кућа Енвера Хоџе
Фото: Screenshot

У Тирани су у суботу, нешто послије 18 сати, почели протести против владе Едија Раме који су прерасли у насиље.

Демонстранти су се сукобили са полицијом, бацали Молотовљеве коктеле и друге запаљиве предмете.

Један од напада био је усмјерен и на вилу некадашњег комунистичког лидера Енвера Хоџе, која је у једном дијелу запаљена, наводе албански медији.

Полиција је одговорила сузавцем, воденим топовима у покушају да растјера масу из централних улица Тиране, преноси албански "Топ канал".

