Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година

Према измијењеном Закону о возачима, који је ступио на снагу, електричне тротинете у Словенији моћи ће да од сада возе само старији од 15 година, преноси данас РТВ Словенија.
Измјенама закона подигнута је старосна граница за кориштење лаких моторних возила, укључујући и за електричне тротинете, са 12 на 15 година, са циљем да се повећа безбједности малољетника у саобраћају, као и да се словеначко законодавство усклади са праксом земаља Европске уније.
Од сада, моторним возилом и мопедом, чија конструктивна брзина не прелази 25 километара на сат, може управљати особа старија од 15 година.
Овим се укида претходни услов који је дозвољавао вожњу таквим возилима старијима од 14 година, или старијима од 12 година, ако су имали возачку дозволу.
