Logo
Large banner

Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година

Извор:

Агенције

01.03.2026

15:29

Коментари:

0
Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година
Фото: Pexels

Према измијењеном Закону о возачима, који је ступио на снагу, електричне тротинете у Словенији моћи ће да од сада возе само старији од 15 година, преноси данас РТВ Словенија.

Измјенама закона подигнута је старосна граница за кориштење лаких моторних возила, укључујући и за електричне тротинете, са 12 на 15 година, са циљем да се повећа безбједности малољетника у саобраћају, као и да се словеначко законодавство усклади са праксом земаља Европске уније.

Бенд Лавина

Сцена

Рамштајн са Темуа, ал' бољи од наших нарикача: Реакције Хрвата на српску Лавину

Од сада, моторним возилом и мопедом, чија конструктивна брзина не прелази 25 километара на сат, може управљати особа старија од 15 година.

Овим се укида претходни услов који је дозвољавао вожњу таквим возилима старијима од 14 година, или старијима од 12 година, ако су имали возачку дозволу.

Подијели:

Тагови :

Словенија

električni trotinet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца открила да се чује са породицом Ивице Дачића, ево у каквом је сад стању

1 ч

0
Ања снимила удар у Дубаију

Свијет

Позната Српкиња снимила тренутак удара у Дубаију

1 ч

0
Телефон вам је упао у воду? Пратите ове кораке који га могу спасити

Савјети

Телефон вам је упао у воду? Пратите ове кораке који га могу спасити

1 ч

0
Главобоља

Здравље

Ове симптоме не смијете игнорисати: Ево када је главобоља знак за узбуну

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хорор у Сплиту: Син убио оца па дијелове тијела разбацао по плажама

7 ч

0
Ухапшена Весна Меденица

Регион

Ухапшена Весна Меденица

19 ч

0
Ацо Ђукановић

Регион

Аци Ђукановићу одређено задржавање до 72 сата

20 ч

0
Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

Регион

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

16

16

Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

16

13

Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

16

12

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

16

06

Има страдалих: Огласили се Американци о њиховим жртвама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner