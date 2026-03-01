Logo
Рамштајн са Темуа, ал' бољи од наших нарикача: Реакције Хрвата на српску Лавину

АТВ

Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Лавина је побједник српског националног избора Песма за Евровизију са највећим бројем гласова жирија и публике.

Јутро након побједе, освануле су прве реакције – док на друштвеним мрежама сви честитају побједницима, тзв. Косово пише да је најважније да Зејна није побиједила, тачније да “Срби нису смјели да пошаљу њену пјесму” на Еуросонг.

Када је ријеч о комшијама, хрватски портал "Индекс" је након објаве текста о побједницима ПЗЕ, затрпан коментарима.

Једни их хвале, други пишу да је добро замишљено, али ипак нешто недостаје, док трећи пореде Лавину са Марком Бошњаком, али и Рамштајном – са Темуа.

Погледајте неке од коментара:

"Имају и комшије свог Марка Божњака", "Ови су измислили свијет за ове хрватске нарикаче које пјевају о измишљеним историјским детаљима у другој држави", "Металци и љубавна балада, српски Манескин", "Сачувај ме Боже", али и "Рамштајн са Темуа".

Послушајте и пјесму којом се Хрватска ове године такмичи на Пјесми Евровизије - коју је написала наша Зорја Пајић:

(Мондо)

Група Лавина

Евровизија

