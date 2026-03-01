Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

Извор:
Телеграф
01.03.2026
16:25
Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија, потенцијално пропушта први Мастерс у сезони
Данил Медведев у суботу је у Дубаију славио јер је освојио титулу на АТП 500 турниру, међутим, већ данас му је боравак у Уједињеним Арапским Емиратима присјео.
Баш као и велики број других спортиста који су имали обавезе у овом граду, Медведев из Дубаија не може да мрдне. У току су сукоби на Блиском истоку, једна од мета иранских трупа је и Дубаи, па је аеродром у овом граду, али и у читавој држави обустављен.
Медведев је требало да се нађе у Индијан Велсу гдје би играо први Мастерс турнир у сезони, међутим, сада та опција постаје неизвјесна јер није познато када ће се аеродром у Дубаију поново активирати за међународне и комерцијалне летове.
Руски тенисер, бивши први играч свијета освојио је турнир у Дубаију јер му је у финалу предао холандски тенисер, Талон Грикспор. Медведев се тренутно налази на 11. мјесту на планети, преноси Телеграф.
