Logo
Large banner

Кецмановић почистио четвртог играча свијета у Акапулку

Извор:

Телеграф

26.02.2026

10:21

Коментари:

0
Миомир Кецмановић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Миомир Кецмановић је херој овог јутра, али и читавог дана! Српски тенисер је до четвртфинала Акапулка стигао убједљиво највећом побједом у каријери савладавши четвртог тенисера свијета Александра Зверева после велике борбе са 6:3, 6:7(3), 7:6(4).

Овакав подвиг није могао да дође у боље вријеме за Мишу! Скоро два сата и 40 минута, два тај-брејка и пад полуфиналисте Аустралијан Опена за нови и исконски ваздух другог рекета Србије.

Наравно да је битно то што је ушао у четвртфинале једног такмичења из серије 500, али је још битнији тријумф који доказује да у Кецмановићу још увек лежи онај потенцијал који су многи раније напомињали.

За полуфинале ће се борити против Теренса Атмана, Француза који је у три сета био бољи од најновијег шпанског чуда, Рафаела Ходара.

Кецмановић је од старта сезоне у паду, чак му је претило и испадање из 100 најбољих на планети, али је задржао тло под ногама, сачувао тај статус, а сада и потврдио да може убрзано да се врати тамо где вјероватно и припада.

djokovic zverev

Тенис

Зверев јавно признао да жели да буде као Ђоковић

Одлично је отворио меч против Зверева, практично му није дозволио да диже у првих шест гемова где је без икаквих оклијевања конвертовао прве двије брејк лопте које су му се нашле на путу.

Прво је одузео сервис њемачком тенисеру у четвртом гему за 3:1, а онда и у шестом за 5:1, тако да је било јасно да први сет иде у руке Србину. Јесте било кратког задржавања, јесте да је Саша покушао да се врати, али је био врло брзо заустављен у тој намјери.

У наставку меча су се десила два кључна тренутка у два различита сета.

Прво је Зверев у петом гему другог спасао двије брејк лопте, одржао главу изнад воде и одвео причу у тај-брејк где је од 3:3 превагнуо и објавио одлучну битку.

А, други поменути моменат је у седмом гему трећег сета када је Кецмановић спасао свој сервис, повео са 4:3 и обезбједио још један тај-брејк, само што је тада издржао до вођства од 5:4 гдје прави два мини брејка за тоталну сензацију.

Нема сумње да ће ово Миомиру да пружи једно самопоуздање које му је било прекопотребно, а можда би сада могао и да размишља о највећој титули у каријери, јер се до сада никада није окитио са пехаром из серије 500.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

тенис

Miomir Kecmanović

Aleksander Zverev

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Тенис

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

1 мј

0
Miomir Kecmanović

Тенис

Лоше вијести за љубитеље бијелог спорта: Кецмановић одустаје од турнира у Кини

5 мј

0
Кецмановић елиминисан са мастерса

Тенис

Кецмановић елиминисан са мастерса

7 мј

0
Кецмановић у трећем колу Вимблдона – чека Ђоковића или Британца

Тенис

Кецмановић у трећем колу Вимблдона – чека Ђоковића или Британца

7 мј

0

Више из рубрике

Стен Вавринка

Тенис

"Вријеме је" опроштај Вавринке

2 ч

0
Виталиа Ђаченко

Тенис

Рускиња оставила све без даха и потврдила статус најсекси тенисерке свијета

1 д

0
Тениски рекет

Тенис

Скандал у тенису: Суспендоване двије српске тенисерке

2 д

0
Карлос Алкараз

Тенис

Карлос Алкарас у новом финалу

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Хрвати открили колико новца троше на наручивање хране: Цифре обарају с ногу

11

51

Аеродром Бањалука: Таксиста више пута упозорен, наплаћена посебна једнократна надокнада

11

42

Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

11

30

Кристијано Роналдо постао власник шпанског клуба?

11

29

Акција "Армагедон": Хапшења због дијељења снимака дјеце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner