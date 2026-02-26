Кецмановић почистио четвртог играча свијета у Акапулку

Извор:
Миомир Кецмановић је херој овог јутра, али и читавог дана! Српски тенисер је до четвртфинала Акапулка стигао убједљиво највећом побједом у каријери савладавши четвртог тенисера свијета Александра Зверева после велике борбе са 6:3, 6:7(3), 7:6(4).
Овакав подвиг није могао да дође у боље вријеме за Мишу! Скоро два сата и 40 минута, два тај-брејка и пад полуфиналисте Аустралијан Опена за нови и исконски ваздух другог рекета Србије.
Наравно да је битно то што је ушао у четвртфинале једног такмичења из серије 500, али је још битнији тријумф који доказује да у Кецмановићу још увек лежи онај потенцијал који су многи раније напомињали.
За полуфинале ће се борити против Теренса Атмана, Француза који је у три сета био бољи од најновијег шпанског чуда, Рафаела Ходара.
Кецмановић је од старта сезоне у паду, чак му је претило и испадање из 100 најбољих на планети, али је задржао тло под ногама, сачувао тај статус, а сада и потврдио да може убрзано да се врати тамо где вјероватно и припада.
Одлично је отворио меч против Зверева, практично му није дозволио да диже у првих шест гемова где је без икаквих оклијевања конвертовао прве двије брејк лопте које су му се нашле на путу.
Прво је одузео сервис њемачком тенисеру у четвртом гему за 3:1, а онда и у шестом за 5:1, тако да је било јасно да први сет иде у руке Србину. Јесте било кратког задржавања, јесте да је Саша покушао да се врати, али је био врло брзо заустављен у тој намјери.
У наставку меча су се десила два кључна тренутка у два различита сета.
Прво је Зверев у петом гему другог спасао двије брејк лопте, одржао главу изнад воде и одвео причу у тај-брејк где је од 3:3 превагнуо и објавио одлучну битку.
А, други поменути моменат је у седмом гему трећег сета када је Кецмановић спасао свој сервис, повео са 4:3 и обезбједио још један тај-брејк, само што је тада издржао до вођства од 5:4 гдје прави два мини брејка за тоталну сензацију.
Нема сумње да ће ово Миомиру да пружи једно самопоуздање које му је било прекопотребно, а можда би сада могао и да размишља о највећој титули у каријери, јер се до сада никада није окитио са пехаром из серије 500.
