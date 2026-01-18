Logo
Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Б92

18.01.2026

11:43

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Српски тенисер Миомир Кецмановић доживио је рано испадање са Аустралијан опена, пошто је у првом колу поражен од Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија.

Након елиминације са првог гренд слем турнира у сезони, Кецмановић је изнио тужне вијести, додатно бацивши сјенку на неуспјешан наступ у Мелбурну.

"Дао сам колико сам могао, све од себе. Жао ми је што нисам успео на крају. После лошег првог сета сам показао добру игру и енергију. Он је после сервирао боље, нарочито у петом сету. Нажалост, завршило се тако", рекао је Кецмановић.

Од почетка сезоне је нанизао три пораза, а сада је јасно због чега не може да се фокусира на тенис и своју игру.

"Тако је – како је. Тренутно ми није толико тенис битан тренутно. Играм колико могу".

Упитан да ли жели да подели шта је у питању, почео је да плаче.

"За Божић сам изгубио баку, тако да – то је то", преноси Б92.

Видио је једну добру ствар у овом поразу и појаснио какав је план за блиску будућност.

"Једино позитивно је то што нисам одустао – ни у Аделејду ни овде. Барем сам се борио до краја. Идем кући, па је Монпеље", завршио је српски тенисер.

