ЦИК БиХ: Разријешени предсједници бирачких одбора у Добоју и њихови замјеници

Извор:

СРНА

07.02.2026

21:55

Коментари:

0
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ разријешила је данас четири предсједника бирачких одбора у Добоју и њихове замјенике, те именовала нове.

Одлука је усвојена са пет гласова за и два против.

Хитној сједници ЦИК-а у сједишту у Сарајеву присуствовао је само члан Комисије Жељко Бакалар, који је, како је рекао, по овлаштењу предсједника ЦИК-а Јована Калабе руководио радом сједнице.

Бакалар је потом телефоном звао чланове ЦИК-а који су се изјашњавали о дневном реду сједнице и одлуци о разрјешењу четири предсједника бирачких одбора и њихових замјеника у Добоју.

Против је гласао члан ЦИК-а Владо Рогић, који је навео да се ово чини у посљедњем тренутку и да ће овим само бити направљена збрка на терену.

Он је навео да је ЦИК на посљедњим изборима овакве ствари само избјегавао, те указао да одлука коју су донијели није правоснажна и да је питање таквог поступања.

Против је гласао и члан ЦИК-а Ахмет Шантић, који је истакао да у одлуци није наведено по чијој се иницијативи доноси, да се овим доприноси кршењу изборне ћутње, да нису утврђене све чињенице и да је упитно спровођење одлуке, јер је рок за приговор 72 сата.

Осим Бакалара сједници је у сједишту Комисије присуствовао и генерални секретар ЦИК-а Горан Мишковић, који је рекао да је ова одлука разматрана "на основу информација о укључености осам особа у бирачким одборима у активности политичке странке, што је у супротности са законом".

Из Транперенси интернешнела је саопштено да је ЦИК ову одлуку након њиховог упозорења.

Коментари (0)
