Logo
Large banner

Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

Извор:

Агенције

04.02.2026

13:35

Коментари:

3
Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује
Фото: Танјуг/АП

Понављање предсједничких избора у Републици Српској представља још једну фазу у дестабилизацији Републике од стране Запада, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

"Поновљени избори за предсједника Републике Српске, планирани за 8. фебруар су још једна етапа кампање инспирисане од стране Запада за дестабилизацију Српске. То представља исмијавање изборних права и грађана. Изборима је предходило мијешање у судски и безбједносни систем БиХ, као и оставка легитимног предсједника Републике Српске Милорада Додика", додала је она.

Она је подсјетила да је, када је на изборима побиједио Синиша Каран, то се није допало западним земљама.

"Као резултат грубих манипулација и притиска на ЦИК БиХ на основу измишљених разлога спријечено је потврђивање резултата избора и на крају су они дјелимично поништени с циљем да се понављањем избора још више заоштри ситуацију и посије раздор у редовима Срба", истакла је званична представница руског МИП-а.

Доналд Трамп

Свијет

Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа

Како је истакла, Запад вештачки изазива политичку напетост, крши суверенитет БиХ и меша се у унутрашње ствари земље.

"Очигледно је да Запад прибјегава вјештачком провоцирању унутарполитичке напетости, кршењу суверенитета БиХ и мијешању у унутрашње послове земље у нади да ће спасти своју колонијалну доминацију која је на заласку, која је заснована на принципу "завади па владај". Солидарност са политичким руководством Републике Српске које се одлучно и достојанствено супротставља спољном притиску, води праведну борбу за једнака права Срба у БиХ, као једног од три конститутивна народа одговара принципима Дејтонског споразума",закључила је она.

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Пријевремени избори 2025

Република Српска

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа

Свијет

Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа

6 ч

0
Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Свијет

Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

6 ч

0
Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији

Свијет

Сијарто: Не рату, миграцијама и родној идеологији

6 ч

0
Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

Свијет

Захарова: Трупе "коалиције вољних" биће легитимна мета

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner