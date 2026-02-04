Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

Извор:
Агенције
04.02.2026
13:35
Коментари:3
Понављање предсједничких избора у Републици Српској представља још једну фазу у дестабилизацији Републике од стране Запада, изјавила је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
"Поновљени избори за предсједника Републике Српске, планирани за 8. фебруар су још једна етапа кампање инспирисане од стране Запада за дестабилизацију Српске. То представља исмијавање изборних права и грађана. Изборима је предходило мијешање у судски и безбједносни систем БиХ, као и оставка легитимног предсједника Републике Српске Милорада Додика", додала је она.
Она је подсјетила да је, када је на изборима побиједио Синиша Каран, то се није допало западним земљама.
"Као резултат грубих манипулација и притиска на ЦИК БиХ на основу измишљених разлога спријечено је потврђивање резултата избора и на крају су они дјелимично поништени с циљем да се понављањем избора још више заоштри ситуацију и посије раздор у редовима Срба", истакла је званична представница руског МИП-а.
Свијет
Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа
Како је истакла, Запад вештачки изазива политичку напетост, крши суверенитет БиХ и меша се у унутрашње ствари земље.
"Очигледно је да Запад прибјегава вјештачком провоцирању унутарполитичке напетости, кршењу суверенитета БиХ и мијешању у унутрашње послове земље у нади да ће спасти своју колонијалну доминацију која је на заласку, која је заснована на принципу "завади па владај". Солидарност са политичким руководством Републике Српске које се одлучно и достојанствено супротставља спољном притиску, води праведну борбу за једнака права Срба у БиХ, као једног од три конститутивна народа одговара принципима Дејтонског споразума",закључила је она.
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму