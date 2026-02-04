Logo
Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа

04.02.2026

13:31

Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Окружни суд у америчкој савезној држави Флориди данас изриче коначну пресуду Рајану Руту, оптуженом за покушај убиства предсједника САД Доналда Трампа.

Из тужилаштва су навели да Рутови злочини "неспорно оправдавају доживотну казну", јер је мјесецима планирао атентат и био спреман да убије свакога ко би му се нашао на путу.

Одбрана Рута затражила је изрицање казне од 27 година затвора.

Рут /59/ је у септембру прошле године проглашен кривим по пет тачака оптужнице, укључујући покушај убиства.

Свијет

Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Инцидент се десио мање од два мјесеца прије предсједничких избора у САД 2024. године, на којима се Трамп вратио у Бијелу кућу у другом предсједничком мандату.

Агенти Тајне службе су уочили Рута у жбуњу, удаљеног неколико стотина метара од мјеста гд‌је је Трамп играо голф у Вест Палм Бичу 15. септембра 2024. године.

Рут је побјегао са лица мјеста и оставио јуришну пушку, којом је планирао да изврши напад.

Доналд Трамп

atentat

