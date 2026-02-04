Због поплава евакуисано више од 50.000 људи

04.02.2026
12:09
Коментари:0
Више од 50.000 људи евакуисано је из својих домова на сјеверу Марока због невремена и обилних киша које су погодиле неколико покрајина, саопштило је у уторак министарство унутрашњих послова.
Евакуације су започеле у петак, углавном у покрајини Ларахе, гдје је град Ксар Ел Кебир - око 100 километара јужно од Танџира - погођен значајним поплавама, саопштило је министарство.
Свијет
Песков поручио: Арктик је руски
Евакуиане су дијелом смјестили рођаци на другим мјестима, док су они којима је потребна помоћ послани у привремена склоништа која су поставиле власти, додало је министарство.
Мароканска национална метеоролошка служба прогнозирала је обилне кише, јаке вјетрове и сњежне падавине на висинама изнад 1500 метара од понедјељка до сриједе у неколико покрајина.
Наука и технологија
Инсекти су све тиши, то значи опасност за човјечанство
Власти су саопштиле да је мароканска војска распоређена како би подржала напоре у пружању помоћи по упутствима краља Мухамеда 6, преноси "Франце24".
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму