Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

Извор:
Танјуг
04.02.2026
10:45
Коментари:0
У Краснојарску, у Русији, ученица осмог разреда наоружана чекићем подметнула је пожар у школи и напала друге ученике, а у инциденту има повријеђених особа, објавили су руски медији.
Ученица је бацила запаљену крпу у школску учионицу у Краснојарску, а затим ударила неколико ученика предметом сличним чекићу, саопштило је Министарство унутрашњих послова, преноси агенција РИА Новости.
Хроника
Изгорјела штала и хиљаде бала сијена: Ватрогасци упутили хитан апел
Петоро дјеце и један наставник повријеђени су у нападу у школи у Краснојарску, јавио је извор, преноси агенција ТАСС.
Према овом извору, они нису у животној опасности.
Ученица осмог разреда чији су поступци изазвали несрећу у школи у Краснојарску је притворена и њоме се баве истражиоци , саопштила је Главна истражна управа руског Истражног комитета, преноси агенција РИА Новости.
Свијет
9 ч0
Друштво
9 ч0
Свијет
9 ч0
Градови и општине
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму