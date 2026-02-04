Logo
Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

Извор:

Танјуг

04.02.2026

10:45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем
Фото: Unsplash

У Краснојарску, у Русији, ученица осмог разреда наоружана чекићем подметнула је пожар у школи и напала друге ученике, а у инциденту има повријеђених особа, објавили су руски медији.

Ученица је бацила запаљену крпу у школску учионицу у Краснојарску, а затим ударила неколико ученика предметом сличним чекићу, саопштило је Министарство унутрашњих послова, преноси агенција РИА Новости.

Гори штала на подручју Зубаца

Хроника

Изгорјела штала и хиљаде бала сијена: Ватрогасци упутили хитан апел

Петоро дјеце и један наставник повријеђени су у нападу у школи у Краснојарску, јавио је извор, преноси агенција ТАСС.

Према овом извору, они нису у животној опасности.

Ученица осмог разреда чији су поступци изазвали несрећу у школи у Краснојарску је притворена и њоме се баве истражиоци , саопштила је Главна истражна управа руског Истражног комитета, преноси агенција РИА Новости.

