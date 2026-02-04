Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Извор:
Телеграф
04.02.2026
Љекари у кинеском округу Мођијанг остали су запрепашћени случајем 10-мјесечне бебе, која је у болницу примљена са високом температуром и грчевима.
Након детаљих медицинских прегледа, дошло се до шокантног открића, преноси Дејли Стар.
Дјечак је 16. децембра прошле године довезен у Народну болницу округа Мођијанг, али су љекари током прегледа примјетили да му је тијело прекривено крастама и ранама.
Даљом анализом је утврђено да је дијете, током одређеног периода, убодено између 500 и 600 пута, наводе медији.
Истрага је утврдила да је мајка, наводно, користила иглу за шивење ђонова “када би се дијете лоше понашало или било болесно”. Једном приликом, игла се поломила, а метални врх је остао заглављен у вратном дијелу кичме.
Љекари су открили да је управо тај метални дио узроковао погоршање здравственог стања бебе. Операција је била изузетно ризична, али је успјешно изведена. Стање малишана се стабилизовало три дана касније.
Дете је 9. јануара 2026. године пуштено из болнице, у добром здравственом стању, и тренутно се налази на рехабилитацији у локалној здравственој установи, под надзором оца.
Локалне власти су обезбиједиле додатну медицинску помоћ, исхрану и континуирано праћење његовог опоравка.
Према заједничкој истрази полиције и здравствених институција, мајка је вјеровала да примјењује традиционалну методу “боцкања“ као вид лијечења.
Ипак, истрага о могућем злостављању и даље траје, а још није познато да ли ће против ње бити подигнута оптужница, преноси Телеграф.
Тренутно на програму