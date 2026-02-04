Logo
Large banner

Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Извор:

Телеграф

04.02.2026

10:43

Коментари:

0
Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода
Фото: Pixabay

Љекари у кинеском округу Мођијанг остали су запрепашћени случајем 10-мјесечне бебе, која је у болницу примљена са високом температуром и грчевима.

Након детаљих медицинских прегледа, дошло се до шокантног открића, преноси Дејли Стар.

Тијело прекривено ранама

Дјечак је 16. децембра прошле године довезен у Народну болницу округа Мођијанг, али су љекари током прегледа примјетили да му је тијело прекривено крастама и ранама.

Даљом анализом је утврђено да је дијете, током одређеног периода, убодено између 500 и 600 пута, наводе медији.

Истрага је утврдила да је мајка, наводно, користила иглу за шивење ђонова “када би се дијете лоше понашало или било болесно”. Једном приликом, игла се поломила, а метални врх је остао заглављен у вратном дијелу кичме.

Старац-пензионер-пензионери

Друштво

Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија

Љекари су открили да је управо тај метални дио узроковао погоршање здравственог стања бебе. Операција је била изузетно ризична, али је успјешно изведена. Стање малишана се стабилизовало три дана касније.

Дете је 9. јануара 2026. године пуштено из болнице, у добром здравственом стању, и тренутно се налази на рехабилитацији у локалној здравственој установи, под надзором оца.

Локалне власти су обезбиједиле додатну медицинску помоћ, исхрану и континуирано праћење његовог опоравка.

Према заједничкој истрази полиције и здравствених институција, мајка је вјеровала да примјењује традиционалну методу “боцкања“ као вид лијечења.

Ипак, истрага о могућем злостављању и даље траје, а још није познато да ли ће против ње бити подигнута оптужница, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

беба

zlostavljanje

Japan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија

Друштво

Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија

9 ч

0
Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

Свијет

Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

9 ч

0
Протест у селу Кути

Градови и општине

Мјештани села Кути седми дан бране посједе Срба повратника

9 ч

0
Робот

Наука и технологија

Кина је направила огроман искорак: Роботи праве роботе

9 ч

0

Више из рубрике

Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

Свијет

Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

9 ч

0
Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Свијет

Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

9 ч

0
Брат и сестра упали у хладан поток, није им било помоћи

Свијет

Брат и сестра упали у хладан поток, није им било помоћи

9 ч

0
Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

Свијет

Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner