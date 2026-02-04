Logo
Брат и сестра упали у хладан поток, није им било помоћи

Извор:

Телеграф

04.02.2026

10:12

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Огромна трагедија потресла је румунски округ Сибиу, гдје је двоје дјеце, узраста шест и девет година, изгубило живот након што су упала у ледени поток у месту Чирпар. Упркос брзој реакцији мјештана и покушајима реанимације, љекари су могли само да констатују смрт оба дјетета.

Трагедија се догодила у поподневним часовима, када је на број за хитне случајеве 112 упућен позив који је најавио драматичан догађај. Према првим информацијама, дјевојчица и њен деветогодишњи брат играли су се у дворишту породичне куће, заједно са својом млађом браћом. У једном тренутку, не рекавши ништа родитељима, отишли су до оближњег потока.

Узбуну је подигао трогодишњи брат дјеце, који је почео да виче и плаче када је видио шта се догодило. Његов врисак чуо је комшија, који је одмах позвао помоћ.

Према наводима родитеља, дјеца су се у тренутку несреће налазила под њиховим надзором, али је било довољно свега неколико минута непажње да се трагедија догоди.

"Дјеца су се играла напољу. Унијела сам дрва у кућу да скувам храну за дјецу", испричала је неутјешна мајка.

Отац је навео да их је мајка само кратко оставила саме.

"Овај посао није трајао дуже од 10 до 20 минута. Када сам дошао да донесем дрва, дјеца су већ била у кући", рекао је он.

Hapšenje, lisice

Свијет

Мајка која је са дјецом побјегла од смака свијета у завршила притвору: Познато гдје су дјеца

Према ријечима мајке, касније је од најмлађег дјетета сазнала да су дјевојчица и дјечак отишли до потока како би сакупили гране. Не схватајући опасност, стали су на комад плутајућег леда који је попустио под њиховом тежином, након чега су упали у ледену воду.

Прије доласка спасилачких екипа, ујак деце је без оклевања скочио у поток и успио да извуче дјевојчицу. Одмах јој је пружио прву помоћ.

"Узео сам дијете, спустио сам је на земљу и дао вештачко дисање. Унио сам је у кућу, радио сам масажу срца. Њено срце је још кратко куцало", испричао је ујак.

На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, али су покушаји реанимације били безуспјешни. Дјевојчица је умрла љекару на рукама.

"Дјевојчица је пронађена у кардиореспираторном застоју. Љекари су покушали да је реанимирају, али није реаговала. Љекар је нажалост могао само да констатује смрт дјетета", саопштено је из Хитне помоћи.

Ронилачке екипе су одмах започеле потрагу за дјечаком (9), који је нестао у води. Потрага је трајала готово два сата, након чега је дјечак пронађен. Нажалост, и он је извучен без икаквих знакова живота.

Тијела оба детета преузело је Одјељење за судску медицину, гдје ће бити обављена обдукција. Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности које су довеле до ове трагедије.

policija rs

Хроника

Жесток удес у центру Бањалуке: Предњи дио аута смрскан

Комшије породице су у шоку због трагедије која је задесила њихово мјесто.

"Не дај Боже никоме овакву несрећу, јер сви имамо дјецу. Не знамо шта се тачно догодило, да ли је у питању немар, то ће утврдити надлежни", рекли су мјештани, преноси Телеграф.

