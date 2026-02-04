Жена сама себе пријавила полицији: Ово је била кап која је прелила чашу

Извор:
Мајчинство се често идеализује као најљепша улога у животу, али иза те слике неријетко стоје умор без паузе, константна брига и дубока усамљеност.
Колико далеко такво стање може да оде показује исповијест мајке четворо дјеце из Сједињених Америчких Држава, која је у тренутку потпуног психичког слома позвала полицију – не због опасности споља, већ због страха од саме себе.
Кајли Грајмс из савезне државе Јута једне љетње вечери одлучила је да окрене број 911, иако се није догодила „класична“ хитна ситуација. Њен супруг Кајл радио је до касно, а она је сама била са четворо мале дјеце. Недјељама је спавала испрекидано, без више од сат или два сна у континуитету, што ју је довело на ивицу издржљивости.
Те вечери, око десет сати увече, вечера још није била готова, а њен најмлађи син, стар свега 15 мјесеци, почео је да једе земљу из саксије и да се гуши. Иако је успјела да реагује на вријеме и спаси дијете, тај тренутак је био окидач.
„Имала сам осјећај да ме је све сустигло у једном тренутку. Мјесецима сам била без сна. Муж није био код куће. Била сам потпуно исцрпљена – физички, психички и емотивно“, испричала је Кајли за Дејли мејл.
Додатни терет био је то што је двоје њене дјеце добило дијагнозу дијабетеса типа 1. Њена свакодневица претворила се у непрекидни низ мјерења шећера, аларма и страха да ли ће све бити у реду. Одговорност није престајала ни ноћу.
Кајли, која своју свакодневицу дијели и на ТикТоку, признала је да је тог дана дошла до потпуне тачке пуцања.
„На другом крају телефона био је човјек који је слушао маму која није спавала мјесецима и која се гушила под тежином дијабетеса код бебе и још једне дијагнозе која је висила у ваздуху“, рекла је у видеу који је касније постао виралан.
Када се ситуација са дјететом смирила, Кајли је схватила да се она сама распада. Сузе, кривица и осјећај потпуне неспособности преплавили су је.
„Све ме је погодило одједном. Имала сам осјећај да сам заказала као мајка, као особа. Давала сам све из празне чаше. Знала сам да у том стању нисам безбједна – ни за себе, ни за друге“, рекла је.
Позвала је супруга, али је могао да стигне тек за пола сата. У њеном стању, то је дјеловало као вјечност. Зато је поново позвала 911.
Када су је питали шта се дешава, одговорила је кратко:
„Ја сам хитна ситуација.“
Сједила је на тераси, држећи бебу у наручју, јецајући, док није стигла помоћ. Полиција и хитна помоћ су је смиривали док нису дошли болничари.
Убрзо је стигао и њен супруг. Око Кајли су били полицајци и медицински радници који јој нису постављали питања, нису је осуђивали – само су је пустили да говори и плаче. Један од болничара јој је дозволио да спусти главу на његово раме док се смиривала.
Касније јој је обезбијеђен контакт са кризним терапеутом. Када су сви отишли, Кајли је завршила вечеру и успавала дјецу – споља гледано, као да се ништа није догодило.
Али, како каже, истина је била другачија.
„Нисам жељела да се убијем. Никада нисам жељела да наудим својој дјеци. Само сам жељела излаз. Једну ноћ сна. Једну ноћ без аларма, без пиштања монитора, без страха.“
Тај један позив постао је прекретница. Кајли и њен супруг схватили су да не могу све сами и почели су да прихватају помоћ – од чувања дјеце до свакодневних обавеза. Иако брига о дјеци са озбиљним здравственим потребама и даље траје, Кајли данас каже да је стабилнија и свјеснија својих граница.
„Родитељско сагоријевање је стварно. И има толико родитеља који ово пролазе дуже и теже него ја. Видим вас. Заслужујете паузу, загрљај и разумијевање“, поручила је.
Њена прича, објављена на ТикТоку под именом @доубледосеофдиабетес, прикупила је више од пет милиона прегледа и хиљаде коментара подршке.
„Браво што си позвала 911. Препознала си да ти треба помоћ – и то је храброст“, написала је једна корисница.
„Плачем док ово читам. Тренутно сам у истој ситуацији и имам осјећај да ме нико не чује“, додала је друга.
„Све што ми је тада требало била је пауза. Само једна“, написао је један родитељ, дијелећи слично искуство, преноси Ало.
