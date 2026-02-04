Logo
Родитељи из очаја убили синове, па пресудили и себи

Извор:

Блиц

04.02.2026

08:43

Коментари:

0
Фото: cottonbro studio/Pexels

Аустралију је потресла страшна трагедија у Перту, гдје су родитељи и њихова два сина са аутизмом пронађени мртви у породичној кући. Полиција сумња да је ријеч о убиству и самоубиству, док се као могући узрок наводе финансијски проблеми и недостатак системске подршке породици са тешко обољелом дјецом. Породица је иза себе оставила опроштајно писмо, а случај је изазвао бурне реакције јавности.

Тијела Џерпода Клана (50), Мајвен Гоуст (49) и њихових синова Леона (16) и Отиса (14) пронађена су у кући у Мосман Парку. Његоватељ који је редовно помагао дјеци, која су имала тешки аутизам, позвао полицију јер му нико није одговарао када је дошао на заказану посјету. Додатно га је узнемирила порука коју је пронашао, а на којој је писало "Не улази".

Када су полицајци ушли у кућу, пронашли су дјецу и родитеље мртве, као и њихова два пса и мачку у гаражи. Тијела су пронађена у одвојеним просторијама.

Напуштени од породице и система

Опроштајно писмо које је пронађено у кући, навела истражитеље на закључак да се ради о убиству и самоубиству, јер је наводно описивало планове за породичне финансије и сугерисала на заједничку одлуку родитеља да окончају своје животе и животе своје дјеце. Полиција је потврдила да није коришћено оружје.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Међу ухапшеним рекеташима и четири малољетника

Детективка Џесика Секуро изјавила је: "Иако је истрага у раној фази, случај се води као убиство-самоубиство. "Додала је да су пронађени докази који указују на финансијске проблеме и осјећај изолације породице.

Породица се суочавала са великим изазовима због тежег облика аутизма код оба сина. Како пријатељи породице наводе, родитељи су се осећали напуштено од стране система, укључујући Национални програм осигурања за особе са инвалидитетом (НДИС).

Породични слом

Један од синова је изгубио право на финансијску подршку, што је додатно отежало ситуацију.

Пријатељи и чланови заједнице изразили су тугу и бес на друштвеним мрежама. Ментор за аутизам Менди Пејџ написала је: "Родитељи су били њихова највећа подршка, али их је систем изневерио осјећали су се све више изоловано, беспомоћно и напуштено од породице, пријатеља, служби подршке, школе, НДИС-а, здравственог система и друштва у целини". Школа коју су дјеца похађала такође је изразила саучешће, али није коментарисала детаље случаја.

Друга пријатељица, која је тражила да остане анонимна, нагласила је да "ова трагедија није случај породичног насиља, већ резултат породичног слома под притиском система који их није подржавао", преноси Блиц.

