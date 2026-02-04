04.02.2026
Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова подсјетила је на изјаве предсједника Владимира Путина о "вампирском балу" на Западу, коментаришући нова документа која се односе на случај Џефрија Епстина.
"Ухватила сам себе како размишљам, то није била чак ни мисао, то је био осјећај... Сада то заиста ублажавам, али изазива физичку мучнину. Схватила сам да више не могу. Могу, рецимо, за 15 минута, можда да савладам један дио материјала, једну поруку... Разумијем да за мене као особу постоји ограничење у том смислу", изјавила је за Захарова за Спутњик радио, преноси РТ Балкан.
Како је додала, недостаје јој снага да схвати и "свари" оно што се налази у документима о случају Епстина, зато што ова прича још увијек нема ни јасне обрисе, нити се разумије који је њен обим.
"Вјерујем да је оно што смо управо видјели пахуљица на врху леденог бријега", нагласила је.
Напоменула је да документи садрже имена многих познатих владиних званичника, бизнисмена, дипломата и научника и оцијенила да су људи бирани за високе позиције управо из те "септичке јаме".
Она је поручила да сви треба да погледају одломак из интервјуа руског предсједника Владимира Путина, "дио гдје каже да видимо вампирски бал и, хвала Богу, ближи му се крај".
"О томе говоримо – да су западне елите углавном формиране на основу свог одгоја у овим септичким јамама, овим мочварама, овим ћошковима са пацовима", навела је она.
Она је истакла да они који сада враћају примат традиционалним вриједностима, укључујући и Русију, вјерују да је одабир најбољих природан, "из перспективе модерног схватања добра и зла".
"Али дуги низ година, они су бирали најгоре од најгори", подсјетила је Захарова.
У марту 2024. године, руски лидер је изјавио да су западне елите "вијековима навикле да пуне стомаке људским месом, а џепове новцем", али морају да схвате да се "вампирски бал завршава".
Канцеларија државног тужиоца САД је раније саопштила да су објављени сви материјали из случаја Епстин, који броје више од 3,5 милиона. Џефри Епстин је 2019. године оптужен за трговину малољетницима у сврху сексуалне експлоатације.
