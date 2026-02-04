Logo
Large banner

Трамп: Путин одржао ријеч

Извор:

Sputnjik

04.02.2026

07:28

Коментари:

0
Трамп амерички предсједник
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је разговарао са руским колегом Владимиром Путином, али није открио када је разговор одржан.

- Разговарао сам са њим. Желим да оконча украјински сукоб - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

поврће-тржница

Друштво

Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ

Он је истакао да је Путин одржао ријеч у вези са обуставом напада на Украјину.

- Радило се о периоду од недјеље до недјеље. Он (Путин) је одржао ријеч у том дјелу. То је било значајно, знате, једна недеља, пристали бисмо на све (на било који период), јер је тамо веома, веома хладно - рекао је Трамп.

bijela kuća-11092025

Свијет

Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Портпарол Кремља Дмитриј Песков раније је саопштио да је Трамп затражио од Путина да се уздржи од напада на Кијев до 1. фебруара "како би се створили повољни услови за преговоре".

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

3 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Вјерује се да ћете се ријешити сваке невоље ако ово данас урадите

3 ч

0
Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Свијет

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

3 ч

0
Ове бањалучке улице неће имати струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице неће имати струје

3 ч

0

Више из рубрике

Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Свијет

Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

3 ч

0
Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Свијет

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

3 ч

0
Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

Свијет

Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

3 ч

0
Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

Свијет

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Одузета два аутомобила, возачи имају више од 28.000 КМ неплаћених казни

10

54

Ако вам се коса брзо масти зими ову грешку вјероватно правите сваки дан

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner