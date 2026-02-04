Трамп: Путин одржао ријеч

Извор:
Sputnjik
04.02.2026
07:28
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је разговарао са руским колегом Владимиром Путином, али није открио када је разговор одржан.
- Разговарао сам са њим. Желим да оконча украјински сукоб - рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Друштво
Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ
Он је истакао да је Путин одржао ријеч у вези са обуставом напада на Украјину.
- Радило се о периоду од недјеље до недјеље. Он (Путин) је одржао ријеч у том дјелу. То је било значајно, знате, једна недеља, пристали бисмо на све (на било који период), јер је тамо веома, веома хладно - рекао је Трамп.
Свијет
Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином
Портпарол Кремља Дмитриј Песков раније је саопштио да је Трамп затражио од Путина да се уздржи од напада на Кијев до 1. фебруара "како би се створили повољни услови за преговоре".
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
54
10
51
10
51
10
51
Тренутно на програму