Logo
Large banner

Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ

Извор:

Глас Српске

04.02.2026

07:20

Коментари:

4
Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ
Фото: АТВ

На бањалучкој Тржници ове седмице забиљежене су разноврсне цијене воћа, поврћа и сушених плодова, а купци највише пажње обраћају на основне намирнице и сезонске производе.

Цијена јабука креће се од 2,5 до 3,5 КМ по килограму, док се банане продају по истој цијени. Наранџе коштају од 3,5 до 4,5 КМ, лимун око 4 КМ, а мандарине и клементине по око 3 до 3,5 КМ. Грожђе је и даље међу скупљим воћем – бијело од 8 до 9 КМ, а црно од 7 до 8 КМ по килограму. Крушке се продају од 4 до 5 КМ, док је нар 6,5 КМ.

bijela kuća-11092025

Свијет

Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Када је ријеч о поврћу, купус и даље спада међу најповољније и кошта око 1,5 КМ, као и кромпир који се креће од 1,5 до 2 КМ. Црвени лук је од 2 до 3 КМ, мрква од 2,5 до 3,5 КМ, а краставац од 3,5 до 4,5 КМ. Парадајз кошта од 4 до 5 КМ, паприка од 4,5 до 5,5 КМ, тиквица око 7 КМ, док је карфиол 5 КМ по килограму. Зелена салата продаје се по цијени од 6 до 7 КМ.

Међу скупљим артиклима су бијели лук који достиже цијену од 14 до 17 КМ, као и целер и першун који коштају по око 10 КМ. Пасуљ се продаје од 8 до 10 КМ по килограму.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Вјерује се да ћете се ријешити сваке невоље ако ово данас урадите

Од сувог и коштуњавог воћа, суве шљиве коштају од 11 до 12 КМ, суве смокве 16 КМ, кестен од 6 до 7 КМ, док су орашасти плодови најскупљи – очишћени ораси од 21 до 22 КМ, а љешник око 25 КМ по килограму.

Подијели:

Тагови:

Тржница Бањалука

Цијене

voće i povrće

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Свијет

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

3 ч

0
Ове бањалучке улице неће имати струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице неће имати струје

3 ч

0
Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

Свијет

Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

3 ч

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Кошарка

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

11 ч

0

Више из рубрике

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Вјерује се да ћете се ријешити сваке невоље ако ово данас урадите

3 ч

0
Познато кад креће исплата увећаних пензија

Друштво

Познато кад креће исплата увећаних пензија

13 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати 10. коло (3. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

14 ч

0
Приједор, поскупљења

Друштво

Како се у Приједору "боре" са поскупљењима?

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner