Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци: Бијели лук и до 17 КМ

Извор:
Глас Српске
04.02.2026
07:20
Коментари:4
На бањалучкој Тржници ове седмице забиљежене су разноврсне цијене воћа, поврћа и сушених плодова, а купци највише пажње обраћају на основне намирнице и сезонске производе.
Цијена јабука креће се од 2,5 до 3,5 КМ по килограму, док се банане продају по истој цијени. Наранџе коштају од 3,5 до 4,5 КМ, лимун око 4 КМ, а мандарине и клементине по око 3 до 3,5 КМ. Грожђе је и даље међу скупљим воћем – бијело од 8 до 9 КМ, а црно од 7 до 8 КМ по килограму. Крушке се продају од 4 до 5 КМ, док је нар 6,5 КМ.
Свијет
Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином
Када је ријеч о поврћу, купус и даље спада међу најповољније и кошта око 1,5 КМ, као и кромпир који се креће од 1,5 до 2 КМ. Црвени лук је од 2 до 3 КМ, мрква од 2,5 до 3,5 КМ, а краставац од 3,5 до 4,5 КМ. Парадајз кошта од 4 до 5 КМ, паприка од 4,5 до 5,5 КМ, тиквица око 7 КМ, док је карфиол 5 КМ по килограму. Зелена салата продаје се по цијени од 6 до 7 КМ.
Међу скупљим артиклима су бијели лук који достиже цијену од 14 до 17 КМ, као и целер и першун који коштају по око 10 КМ. Пасуљ се продаје од 8 до 10 КМ по килограму.
Друштво
Вјерује се да ћете се ријешити сваке невоље ако ово данас урадите
Од сувог и коштуњавог воћа, суве шљиве коштају од 11 до 12 КМ, суве смокве 16 КМ, кестен од 6 до 7 КМ, док су орашасти плодови најскупљи – очишћени ораси од 21 до 22 КМ, а љешник око 25 КМ по килограму.
Најновије
Најчитаније
10
51
10
51
10
51
10
50
10
48
Тренутно на програму