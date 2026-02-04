Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

Извор:
04.02.2026
07:01
У Регионалном суду у Ајзенштату почело je суђење осумњиченој четворки која се терети да је на “перфидан” начин преварила, сад већ покојног, аустријског пензионера.
Како преносе аустријски медији, превара је изведена на идеју његове кућне помоћнице, иначе 53-годишње држављанке Босне и Херцеговине.
Све се дешавало у Ајзенштату, покрајина Бургенланд (Градишће) 2022. године. Наиме, према речима тужитељке, четворка је искористила слабост пензионера из округа Ајзеншта који након два мождана удара више није био присебан у потпуности. Тужитељка је током излагања рекла да је превара била тако перфидна да су га “буквално одерали и ојадили”
Идеја је наводно потекла од кућне помоћнице, која је „одржавала пријатељски однос“ са 72-годишњаком и стално му „представљала лажне трошкове, хитне ситуације“. Мушкарац јој је редовно давао новац, који њој никада није био довољан.
Ова двоструко осуђивана држављанка БиХ одлучила је да “окупи” екипу, коју су чинили тројица Срба. Тако је једног дана у јуну 2022. Србин (50) се појавио у кући пензионера и представио се као судски извршитељ. Он је запријетио, да, ако кућна помоћница одмах не измири своје дугове, ће бити затворена и неће више моћи да помаже пензионеру. Веома занимљиво, али „извршитељ“ је случајно био и посредник за кредите и већ је имао све формуларе са собом. Трећеокривљени, такође Србин (73), наводно је био возач, али и “кредитни савјетник”.
Жртва је одведена у Беч, гдје је у једној банци подигла кредит од 30.000 евра. Новац су оптужени подијелили међу собом. Мјесец дана касније, 72-годишњак се пожалио посреднику за кредите да му рате изгледају превисоке. Банда је одмах дошла до рјешења: „рефинансирање“ у повољнијој банци! Одвезли су га у Салцбург, гдје је, и не знајући, подигао кредит од 65.000 евра, који је поново подијељен међусобно.
Поред тога, овај аустријски пензионер је наводно кућној помоћници “посудио” дио пара да њен син купи аутомобил вриједан 17.500 евра.
Иначе, пријаву против ове четворке поднијела је пасторка пензионера, који је преминуо у фебруару 2023. године. Оптужени су се на рочишту бранили да су му новац уредно предали, али да не знају шта је урадио с њим.
„Све је било добровољно! Био је доброг здравља. Предао сам му сав новац и задржао само провизију. Шта је с тим урадио, не знам“, изјавио је 50-годишњи Србин, који је, иначе, имао улогуа посредника за кредите. Управо због свега овога, адвокати оптужених су затражили ослобађајућу пресуду јер „нико не зна шта се заиста догодило.“
Ипак, суткиња је одложила поступак, јер је неопходно саслушати још свједока.
