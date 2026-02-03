Logo
Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

Извор:

АТВ

03.02.2026

22:53

Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента
Фото: АТВ

Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене, рекао је за АТВ Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента.

"Овај проблем траје већ дуго времена. Зашто представници у Европској унији нису раније реаговали да привреда не би дошла у ситуацију да због тога што робе не иду, не можемо да производимо. Врлике су штете од како је био тај застој јер свака озбиљна фирма има уговоре са иностраним партнерима", рекао је Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента.

Пазуревић појашњава да се неизвршавање уговора врло негативно одражава на економску ситуацију као и да се увлачи једна несигурност међу раднике је се поставља питање шта је сљедећи корак?. Као и да би овај потез могао натјерати иностране партнере да размишљају има ли смисла даље настављати сарађивати.

"Ми прије почетка рада са било којом фирмом направимо план залагања производње и до детаља се разраде принципи увоз, извоза, транспорта и на крају реализације. Ми нисмо у стању да наплатимо ону робу која је отишла са даном закашњења и то се страховито лоше одражава на пословање привреде", каже Пазуревић.

Власник компаније 'Санино' наглашава да је компаније имала огромне посљедице и додаје "Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене".

Пазуревић наглашава да је велики број неповољна структура привреде и да велики број возача одлази у иностранство као и да ће тај број у будућности бити све већи.

