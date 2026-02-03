Стевановић: СНСД и коалиција су олако схватили изборе 24. новембра, ништа се неће промијенити

"Ништа се неће промијенити, барем што се Зворника тиче. Да ли је требало поновити изборе, очигледно је неки центар моћи рекао да треба и да се понове тамо гдје је СНСД побиједио. Сигуран сам да се то диригује из неког центра ноћи. У Зворнику немамо проблем са тим, нека понављају колико хоће. Побјеђивали смо на сваким изборима са трендом раста. Тако ће то бити и у недјељу 8. фебруара. Мислим да су СНСД и коалициони партнери изборе 24. новембра схватили олако. Требало је направити значајну разлику и онда не би било проблема. Сама кандидатура господина Блануше каже да нико из опозиције није вјеровао у добар резултат. Само када не вјерујете у побједу извлачите из фиоке некога непрепознатљивог, пе нека њега нека он изгуби. Нико од озбиљнијих имена из опозиције није хтио, а ни смио ући у трку са господином Караном. За мене је неупитна побједа господина Карана", рекао је Стевановић.

Он поручује да су у појединим општинским и градским изборима СНСД-ови људи сматрали да ће побједа доћи по инерцији.

"У суштини, имате људе који опозиционо размишљају и изађу на изборе, а ми наше гласаче нисмо у свим срединама ни извели, нити смо се трудили да их изведемо. Није требало ни Милорад Додик да више не буде предсједник Републике Српске. Пола наших људи су можда и бојкотовали изборе због тога. И ту се створила инертност у нашем чланству и нашим симпатизерима. Али шта је ту је, ако су рекли да су избори, идемо на изборе. Ако су рекли да се понављање, ево понављамо. Опет ћемо побиједити. Није лоше ни овдје гдје се понављају да мало тренирамо збијање редова за ово што ће се десити крајем године", каже Стевановић.

Блануша и Тривић теоретичари, дижу рејтинг СНСД-у у Зворнику

Коментаришући недавни наступ Јелене Тривић и СДС-овог кандидата Бранка Бланушу у Зворнику гдје се баве еколошким проблемима, Стевановић каже да су они само теоретичари који ништа конкретно у животу нису направили.

"Ради се о озбиљном пројекту, озбиљне енергане за коју још није готов ни пројекат. Господин Блануша и Јелена Тривић долазе из Бањалуке која је са индексом загађености ваздуха "водећа" у овом дијелу Европе. Никад их нисам чуо да су то коментарисали. Онда дођу у Зворник који није ни близу тих поражавајућих индекса, дођу у близину те фабрике гдје је наш привредник правио постројење за рециклажу гума и сликају се поред гомиле гума, и као да постигну ефекат. Не могу постићи ништа. Свако гостовање Блануше и Јелене Тривић у Зворнику нама подиже рејтинг. Нека дођу и остану што дуже. Људи су схватили да су они теоретичари, пуки популисти који причају оно што мисле да људи воле да чују. Али, не воле људи да чују све из свачијих уста. То су људи који даље од књиге не знају, ништа конкретно у животу нису направили".

Није проблем критиковати било коју појаву, али шта смо ми у стању да урадимо и промијенимо, поручује Стевановић.

"Њих двоје нису у стању ништа. Госпођа Тривић је потонула на прошлим изборима, па онда одређени центри моћи су је покушали да оживе куповином два посланика, да јој направе клуб, па је то застало. И сада она мисли да значи нешто у политичком животу. Не значи ништа више. Господина Бланушу не познајем, али он је за озбиљну политичку утакмицу озбиљан анонимац. Два пута је покушао бити одборник и није успио, а сада да буде предсједник Републике. Нашао је питку причу, 20 година ми владамо, имамо грешака, и ја сам знам гдје сам гријешио. Сви знамо да се за 20 година дешавају пропусти од којих су неки можда и озбиљни. Нисам ни ја срећан што је стање у Електропривреди такво какво је па за Божић људи немају струју. Било је проблема са снијегом, али не треба да се то дешава. У Зворнику се десило. Десило се и преко Дрине у Србији. Није лако објаснити што је то тако обичном човјеку. Али, неће Блануша наћи рјешење, опет морамо ми", каже Стевановић.

Он поручује да ће се наћи рјешење и да они који су дозволили да се то десе, неће више бити ту гдје јесу.

"Можда није проблем само у људима, него и у организацији. Можда смо неправедно подијелили та зависна предузећа па је Зворник изгубио статус "Електро Зворника", па је то пренесено у Бијељини. Да бисте пријавили квар морате да зовете Бијељину. На нама је да то исправимо и исправићемо. Пуки теоретичари који се баве професуром и предају студентима, нису у стању ништа практично да ураде", рекао је Стевановић.

Вукановић покушао да направи фарму свиња, па пропао

"Небојша Вукановић озбиљан опозиционар, напада за све живо сваког живог. А шта је у стању да направи, шта је остало иза њега? Покушао да направи фарму свиња, држао годину дана и пропао. Може само да се снима, може да живи од јутјуба, нека га нека се тиме бави. Конкретне ствари он никада неће радити, ни било ко од њих. Они нису оперативци", рекао је Стевановић.

Влада која има скупштинску већину је легална

Коментаришући притиске на Републику Српску, Стевановић каже да Влада није нелегална ако има подршку скупштинске већине. Поставља и питање легалности ФБиХ Владе коју је омогућио Кристијан Шмит суспендовањем Устава на један дан.

"Под озбиљним је притиском и то се види. Сам избор Владе, почевши од смјене Милорада Додика. Влада је нелегална. Господо, како није легална Влада за коју гласа скупштинска већина. Нека је предложи Небојша Вукановић или било ко из опозиције, нека предложи мандатара па нека види може ли га изабрати. Влада је легитимна јер има скупштинску већину. У ФБиХ суспендују Устав на једну ноћ да би изабрали Владу и о томе нико не прича. Наши људи причају да је наша влада нелегална. Сада поново апелација на Уставни суд да ли постоји у Уставу статус в.д. Републике Српске. Али и ова Влада има подршку скупштинске већине".

Стевановић каже и да је примјетна дипломатска активност Републике Српске и њених званичника, што нико не успијева да направи у опозицији.

"Када је Република Српска имала свог представника који је за два мјесеца могао да буде у Москви, Будимпешти, Вашингтону и Израелу. А они из опозиције, свјесни су они тога, кажу у ком својству иде Милорад Додик? Иде као предсједник СНСД-а. Иде и в.д. предсједник Републике Српске, иду и министри, иде и члан Предсједништва БиХ. Што не иде нико од њих? Република Српска никада није имала више пријатеља у свијету", рекао је Стевандић.

Он поручује да је спреман послушати смислене критике опозиције.

"Они могу да причају шта хоће. Слушам 15 година причу 'од октобра их неће више бити, отићи ће у историју'. Можда ми не би ни били власт да имамо квалитетнију опозицију", поручио је Стевановић.

Пројекти у Министарству саобраћаја

"Када су у питању аутопутеви, имамо озбиљно градилиште на дионици Бањалука - Приједор. Отворено је градилиште на дионици аутопута Вукосавље - Брчко. На прољеће се креће са озбиљним радовима на дионици Бијељина - Брчко. Увелико се ради на дионици Рача - Бијељина. Очекујемо да до краја ове године да ту дионицу до петље Бродац неких седам километара од уласка у Републику Српску од Србије пустимо у рад. Србија ће до краја ове грађевинске сезоне завршити мост на Сави и дионицу Кузмин - Рача. Тако да би ми требало да завршимо ту дионицу до петље Бродац. Ту би се прикључивали на аутопут. Имамо комплетну пројектну документацију спремну за изградњу аутопута Јоховац - Вукосавље, то је дио који је остао неспојен на коридору 5Ц. Имамо интензивне радове на тунелу који спаја Добој са дијелом ФБиХ гдје имамо техничких проблема и административних у смислу провођења експропријације у дијелу ФБиХ. Имамо озбиљан задатак пред собом да кренемо у изградњу обилазнице око Бањалуке. Условљени смо изградњом аутопута Бањалука - Приједор, гдје прикључак тог аутопута биће на обилазници око Бањалуке. Ту имамо готову пројектну документацију, али имамо озбиљне пробелме са експропријацијом. Стотине кућа и привредних објеката налазе се на тој траси", каже Стевандић.

Он подсјећа и да се ради пројектно рјешење за брзу цесту Бијељина - Зворник.

"Већ се ради идејно рјешење гдје је траса усвојена. Ту се тренутно ради и ту је комплетна активност. Након тога ће се кренути у пројектовање те дионице, а онда ћемо радити трасе за даље. Радићемо озбиљну студију да ли ићи са брзом цестом до Сокоца, или ћемо одабрати опцију да се од Коњевић поља ради трећа трака на свим успонима. Ако то буде задовољило ниво саобраћаја, опредијелићемо се за ту варијанту", каже Стевандић.

Раде се и реконструкције многих магистралних путева истиче министар Стевановић.

"Када је у питању путни правац Фоча - Шћепан Поље, ту је у току поступак за избор извођача на изградњи моста преко ријеке Таре гдје ће бити прикључак на црногорску страну. Очекујем да у току године буде припремљена сва документација. То је саобраћајница најтежа и најзахтјевнија на нашим просторима. Невјероватно је колико подземних вода и клизишта има на том дијелу. Сада смо на добром путу да се све то пореда како треба".

Незадовољан динамиком радова на дионици Рача - Бијељина

Стевановић истиче да није задовољан динамиком радова на дионици аутопута Рача - Бијељина.

"Сутра ујутру имамо састанак на градилишту практично, гдје ће бити представници Аутопутева, надзора и нашег Министарства. Све радимо да се радови интензивирају. Захвални смо Влади Србије која финансира значај дио тог аутопута. Извођач је имао техничке проблеме. Далековод прелази на три мјеста преко саобраћајнице, а далеководом газдује Електропренос. Озбиљан административни поступак је потребан да се дође до измјештања далековода. Тиме се тренутно аутопутеви баве. Када ријешимо то, остало је још мало експропријације, мислим да неће више бити препрека и да ће се радови бити максималног интензивитета и да ћемо у наредне двије године ту дионицу редати људима на употребу", истиче Стевановић.

Када је ријеч о дионици Бијељина - Зворник - Коњевић Поље, Стевановић истиче да би шест година могли да имамо завршену дионицу.