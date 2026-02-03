Logo
Благојевић: Подршка генералу Флину,размотрити Дејтонски споразум и омогућити да Српска сама одређује будућност

РТРС

03.02.2026

20:08

10
Род Благојевић
Фото: АТВ

Пружам пуну подршку препоруци коју је недавно дао пензионисани амерички генерал Мајкл Флин, предлажући да се размотри Дејтонски споразум и основа НАТО повеље, рекао је за РТРС један од најближих сарадника америчког предсједника, бивши гувернер Род Благојевић.

Благојевић је подсјетио да генерал Флин тврди да су данас околности у Европи много другачије у односу на деведесете године, када је потписан Дејтонски мировни споразум и да су посљедице онога што се десило у међувремену Србе и Републику Српску ставиле у неиздржив положај.

"Опасност са којом се суочавају из политичког Сарајева одузима им право на аутономију и право српског народа на самоопредјељење, самоуправу и право на српску православну вјеру", изјавио је Благојевић.

Род Благојевић

БиХ

Благојевић: Ускоро би могле да буду откривене везе и покренуте истраге о утицају "Муслиманске браће" у БиХ

Истакао је да је захвалан генералу Флину на подршци.

"Захвалан сам на његовом знању, стручности и утицају који има овдје у Америци, посебно са Трамповом администрацијом, као и чињеници да нам се придружио у подршци да покушамо учинити да Република Српска постане мјесто које не само да је аутономно, него и штити право српског народа да бира своје лидере на слободним и поштеним изборима, да поштују свог Бога, српску православну вјеру и сами одреде своју будућност, а не да им се намећу ствари од политичког Сарајева. Зато, хвала генералу Флину. Нека вас Бог све благослови! Само слога Србина спасава!", рекао је Благојевић.

(ртрс)

Република Српска

Род Благојевић

