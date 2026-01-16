Благојевић: Ускоро би могле да буду откривене везе и покренуте истраге о утицају "Муслиманске браће" у БиХ

- То што је урадио Стејт департмент, то је значајан и неопходан корак у борби против тероризма, посебно оног облика тероризма који је присутан, на примјер, у Либану, Египту и Јордану, а ја бих додао и у Босни. И није случајно што предсједник Трамп то ради. Он је током кампање обећао да ће то урадити. А што је заиста занимљиво - ово није само дио напора да се поразе терористи и заштите грађани, већ је то и дио плана администрације Трампа да заштити хришћанске земље, које су под пријетњом радикалног ислама и тероризма - рекао је Благојевић за РТРС.

Сматра "да сви који су православне хришћанске вјере, који припадају Српској православној цркви, могу тај чин посматрати као корак, значајан корак ка бољој прилици да се нешто учини у вези са дешавањима овдје у Републици Српској и у БиХ".

- Можемо очекивати сличне мјере и против других огранака "Муслиманске браће". Мислим да је ово тек први корак и вјерујем да ће услиједити још много тога. Искрено вјерујем да ћете управо овдје, у БиХ и Републици Српској, видјети сличан развој догађаја. Биће откривене везе и биће покренуте истраге о утицају "Муслиманске браће", на примјер, у БиХ. Постоје снажни докази који указују да су овдје веома, веома дуго били активни - навео је Благојевић.

Благојевић наводи да је више пута рекао, а поновиће још једном - "предсједник Трамп је заиста ријешен да заштити хришћанске земље, не само нашу, него и друге земље широм свијета, укључујући и овдје земље на Балкану".

Када САД покрену истрагу о БиХ, пронаћи ће мноштво доказа

На питање о повезаности СДА, Алије и Бакира Изетбеговића са огранком "Муслиманске браће" Благојевић сматра да "сасвим сигурно треба очекивати да ће ово бити тек почетак, како они кажу у САД, "чућемо како и друга ципела пада на под".

- И да сам ја у БиХ, да сам дио те политичке странке која је до сада дјеловала онако како је дјеловала, уопште ме не би изненадило ако бих чуо да сада покушавају да униште доказе, да себе ограде од онога што су, сасвим могуће, биле одређене активности "Муслиманске браће". Немамо конкретне доказе да кажемо да је то заиста тако, али мислим да бих као бивши адвокат и бивши тужилац рекао да постоји озбиљан основ за сумњу. Да су активно учествовали не само зато што је Изетбеговић упутио честитке једном од лидера "Муслиманске браће", него и зато што, када се осврнете на историју ратова деведесетих улогу муџахедина и улогу Ал-каиде, која је била нескривена и озлоглашена, сви су за то знали, било би крајње необично да се те везе нису наставиле и у 21. вијеку - наводи Благојевић за РТРС.

Благојевић сматра да ће, када САД покрену истрагу о БиХ, пронаћи мноштво доказа, који указују на сарадњу са терористичким групама тог типа.

Знајући какав је био медијски контекст током деведесетих, током рата, али увијек је наше руководство понављало да су током рата бошњачке снаге заправо биле повезане са Хамасом, са иранским обавјештајним службама, те нас нико није желио слушати, Благојевић каже да се сада ситуација промијенила.

- Сада слушају. Нема сумње да иранска влада има утицај у структурама власти у БиХ и нема сумње да влада Сједињених Држава зна да тај утицај постоји. Једино чега није било у САД је одлучност предсједника и његове администрације да нешто предузму. Трамп је ријешен да нешто предузме. Зато је управо урадио то што је урадио. Бајден и Обама нису били одлучни. Управо су они рекли да је девет милијарди долара исплаћено Ирану. Трампова спољна политика, када је ријеч о Ирану, о исламском тероризму, о глобалном тероризму уопште, потпуно је супротна политици коју су водили Бајден и Обама. Зато ми чињеница да ништа није урађено у БиХ говори да је врло вјероватно да ће бити урађено у блиској будућности - каже Благојевић.

O усељеничким визама

Благојевић истиче да то што је Трамп донио одлуку о обустављању издавања усељеничких виза за 75 земаља, међу којима су Авганистан, Алжир, Сирија и сличне земље, али и БиХ, каже да могући разлог лежи управо у великој повезаности БиХ са Ираном и утицајем Ирана.

- А ирански утицај повезан је са Хамасом и Хезболахом, са "Муслиманском браћом", а присутан је, на примјер, у Либану, Египту и Јордану, а свакако и у БиХ. Дакле, не - све је ово дио много ширих напора САД да заштите нашу земљу, да заштите наше грађане, као и да се супротставе и поведу рат против терориста, који тероришу свијет и који су веома активни не само на Блиском истоку, него и овдје, у БиХ и на Балкану - навео је Благојевић.

Ово је, каже, такође веома важно с обзиром да је Трамп одлучан у томе да се пронађе заједнички циљ и сарађује на заступању заједничких интереса хришћанског свијета, јер он, како наводи, дубоко вјерује у јудео-хришћанске вриједности, јудео-хришћанску традицију.

- Морам ово да кажем из личног угла - веома поштује и цијени српски народ због његове истрајности у борби за своја увјерења - рекао је Благојевић.

O повратку у САД и времену проведеном у Српској за празнике

Благојевић наводи да га помало хвата носталгија, јер нигдје није као код куће, те да му је тамо породица.

- Али с друге стране, некако и не желим још да се вратим. Провео сам овдје предивне, скоро двије седмице. Прије свега, на личном нивоу, то што сам имао прилику да будем на литургији на Бадње вече, да будем у српској цркви на Божић, да овдје дочекам Нову годину, а изнад свега, када је ријеч о ономе што је заиста важно српском народу, овдје у Српској, у Србији, у Црној Гори, у САД-у, у дијаспори, да се борим за очување и заштиту права српског народа - каже Благојевић.

Истакао је "да се Милорад Додик и Република Српска налазе на првој линији те борбе, да се заштити српска, православна хришћанска вјера и српски православни интереси, као и интереси српског народа.

- Зато ми је била велика част да будем овдје 9. јануара, да прославим Дан Републике Српске, дан који је за вас оно што је 4. јул за Сједињене Државе, а за мене као сина српског исељеника, нешто заиста посебно - закључује разговор Благојевић.