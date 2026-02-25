Logo
Large banner

Галатасарај у продужецима спријечио чудо Јувентуса

Аутор:

Стеван Лулић

25.02.2026

23:38

Коментари:

0
Јувентус - Галатасарај
Фото: Tanjug/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Фудбалери Јувентуса нису успјели да направе чудо, иако су било томе на прагу, у шеснаестини финала Лиге шампиона.

Јувентус је у првој утакмици поражен од Глатасараја поражен са 5:2, а побједа од 3:2 у другој им није била довољна за пласман даље.

Имао је Јуве скоро све у првих 90 минута, изборио продужетке, али су Турци тамо спријечили чудо.

Са два гола успјели су да се домогну осмине финала и тако Старој дами сруше снове.

Јувентус је до предности дошао у 37 минуту преко Локателија, што је био и коначан резултат првог полувремена.

На 2:0 повећао је Гати у 70. минуту и то након што је Јуве у 48. остао са играчем мање јер је Кели добио црвени картон.

Италијани се потпуно враћају у игру Мекенија у 82. минуту и тако долазе до продужетака.

Ипак, за више нису имали снаге, па је Галата у првом минуту првог продужетка смањио на 3:1 преко Осимена.

Свега минут прије краја тачку на И ставља Јилмаз.

Прошли и Реал и ПСЖ

У осмину финала прошли су и Реал и ПСЖ. Мадриђани су након преокрета головима Чуаменија и Виницијуса срушили Бенфику. Португалци су прије тога повели голом Рафе Силве.

Парижани су ремизирали са Монаком (2:2). што им је због побједе од 3:2 у првој утакмици било довољно за пласман даље.

Монако је дошао до предности у 45. минуту голом Аклиучеа, да би ПСЖ преокренуо головима Маркињоса и Квартсквелије у 60, односно 66. минуту.

Коначан резултат поставио је Тезе у другом минуту судијске надокнаде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Juventus

Галатасарај Јувентус

Лига шампиона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Повреда Крстовића

Фудбал

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

2 ч

0
Инцидент у Бањалуци

Фудбал

Летјеле столице у Бањалуци: Обрачун са навијачима из Цазина ескалирао

3 ч

0
Борусија Дортмунд - Аталанта

Фудбал

Драма на квадрат: Борусија прокоцкала предност, вратила се па је Самарџић сахранио

4 ч

0
Жељезничар - Слога Куп БиХ

Фудбал

Слога ућуткала Грбавицу и дошла на праг полуфинала Купа

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Галатасарај у продужецима спријечио чудо Јувентуса

23

08

Инцидент у саобраћају: Возач из БиХ након свађе извукао пиштољ, па пријетио другом возачу

23

05

Младић из БиХ избачен из аута у покрету, сумња се на отмицу

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner