Галатасарај у продужецима спријечио чудо Јувентуса

Аутор:Стеван Лулић
25.02.2026
23:38
Коментари:0
Фудбалери Јувентуса нису успјели да направе чудо, иако су било томе на прагу, у шеснаестини финала Лиге шампиона.
Јувентус је у првој утакмици поражен од Глатасараја поражен са 5:2, а побједа од 3:2 у другој им није била довољна за пласман даље.
Имао је Јуве скоро све у првих 90 минута, изборио продужетке, али су Турци тамо спријечили чудо.
Са два гола успјели су да се домогну осмине финала и тако Старој дами сруше снове.
Јувентус је до предности дошао у 37 минуту преко Локателија, што је био и коначан резултат првог полувремена.
На 2:0 повећао је Гати у 70. минуту и то након што је Јуве у 48. остао са играчем мање јер је Кели добио црвени картон.
Италијани се потпуно враћају у игру Мекенија у 82. минуту и тако долазе до продужетака.
Ипак, за више нису имали снаге, па је Галата у првом минуту првог продужетка смањио на 3:1 преко Осимена.
Свега минут прије краја тачку на И ставља Јилмаз.
У осмину финала прошли су и Реал и ПСЖ. Мадриђани су након преокрета головима Чуаменија и Виницијуса срушили Бенфику. Португалци су прије тога повели голом Рафе Силве.
Парижани су ремизирали са Монаком (2:2). што им је због побједе од 3:2 у првој утакмици било довољно за пласман даље.
Монако је дошао до предности у 45. минуту голом Аклиучеа, да би ПСЖ преокренуо головима Маркињоса и Квартсквелије у 60, односно 66. минуту.
Коначан резултат поставио је Тезе у другом минуту судијске надокнаде.
