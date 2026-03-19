Милица Тодоровић у свађи са овим пјевачем због његове изјаве

19.03.2026
10:21
Пјевач Урош Живковић појавио се синоћ на промоцији албума колегинице Тее Билановић.
Пред припадницима седме силе Урош се осврнуо на пјевачицу Милицу Тодоровић и раније дату изјаву о везама са заузетим особама.
Урош је, коментаришући тада порођај Милице Тодоровић, истакао да не подржава везе са заузетим мушкарцима,
Касније је појаснио да његова изјава није била упућена њој, те је Милици послао поруку да објасни своје намјере, на коју, како каже, никада није добио одговор.
Урош Живковић је након Миличиног порођаја честитао пјевачици, а потом изјавио да не подржава паралелне везе.
- Честитам Милици, нисмо у контакту. Она је сјајан лик, биће дивна мајка, пуна позитивне енергије. Честитам и оцу наравно - рекао је пјевач.
Ипак, овакав вид везе не подржава и то јавно истакао.
- Искрено не подржавам да је неко у вези са заузетим мушкарцем. Мислим да двоје људи треба да се сретну у право вријеме, ако дође нека љубав, треба да се заврши оно што је било прије, па отићи даље кроз живот. Не подржавам паралелне везе, бракове, можда људи имају неке правне и судске спорове који нису ријешени, па су званично удати или ожењени, а дуго нису заједно.
Милица га је искулирала на поруку, а Урош је на то синоћ рекао:
- Нема потребе да ми се јавља, ништа ново нисам рекао. Свакако сам јој честитао, било је извучено из контекста то што сам рекао о ожењеним људима. Недавно сам постао отац и не могу бити противник да неко из љубави добије дијете. Прво што сам рекао на ту тему је да честитам Милици и да сам сигуран да ће бити добра мајка - рекао је он, па наставио:
- Ја сам Милици послао поруку у којој се нисам правдао, али сам јој објаснио шта сам мислио и шта сам рекао. Сигуран сам да је разумјела шта сам мислио, хтио сам и приватно да јој честитам. Ко год има нешто против мене може да ми се обрати, објаснићу на најнормалнији начин. Ни ја се нисам "пецао" на многе изјаве о мени, ако ме нешто занима, узмем телефон и позовем ту особу. Нисам неко ко се свађа и поштујем свакога. Нема потребе да се било шта јави преко новина, медија и друштвених мрежа. Сваку несугласицу можемо да нађемо, само је питање добре воље и да ли то некоме одговара или му користи у сврху неке промоције.
На питање да ли му је одговорила на поруку, Урош је рекао:
- Па није, али је то био период када све то издешавало, сигуран сам да јој је тада телефон експлодирао. Ја њу свакако много волим и цијеним, преноси Телеграф.рс.
