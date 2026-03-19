Преминуо студент из Билеће након пада са четвртог спрата

Аутор:

АТВ

19.03.2026

10:06

Коментари:

0
Фото: Pexels

Деветнаестогодишњи студент из Билеће чији су иницијали Д.Ш. подлегао је у Клиничком центру Црне Горе од повреда задобијених након пада са четвртог спрата студентског дома "Спасић-Машера" у Котору, потврђено је Срни у овој здравственој установи.

Трагедија се десила 13. марта, а младић је хитно транспортован у Клинички центар Црне Горе у Подгорици.

Из Управе полиције Срни је тад речено да се ради о несрећном случају, а не о покушају самоубиства, те да је истрага у току.

