Преминуо студент из Билеће након пада са четвртог спрата

19.03.2026
Деветнаестогодишњи студент из Билеће чији су иницијали Д.Ш. подлегао је у Клиничком центру Црне Горе од повреда задобијених након пада са четвртог спрата студентског дома "Спасић-Машера" у Котору, потврђено је Срни у овој здравственој установи.
Трагедија се десила 13. марта, а младић је хитно транспортован у Клинички центар Црне Горе у Подгорици.
Из Управе полиције Срни је тад речено да се ради о несрећном случају, а не о покушају самоубиства, те да је истрага у току.
