Након трагедије: Посветио тетоважу Драгану Лазићу

19.03.2026

10:01

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића
Прошло је 8 дана откако је Драган Лазић, брат пјевача Дарка Лазића, трагично изгубио живот у 33. години.

Породица Лазић је завијена у црно, а бол и туга за прерано угашеним животом не пролазе.

Драган је тог 11. марта возио мотор са братом и пријатељима, када је доживио саобраћајну несрећу. Аутомобил му је препречио пут, а Драган је свом силином ударио у њега и потом преминуо у колима Хитне помоћи.

Лазићев пријатељ Дејан Николић, који је љубитељ мотора, али и кик-бокса, који је Драган такође тренирао, данас се огласио тужном поруком, преноси Телеграф.

Посветио је покојном Драгану тетоважу на рамену, на којој видимо црна крила и његове иницијале, као и ореол изнад и датум рођења и смрти.

"Тек ме можда сад стигло све. Послије непреспаваних ноћи и даље не могу да будем свестан да те нема. Тек ме можда сад стигла тежина оног кобног дана. Схватио сам само једно – неки људи никад не оду из твог живота, само наставе да живе у теби. Не могу да бирам колико ће неко остати у мом животу али сам изабрао да те носим са собом док сам жив. Брат заувијек", написао је Драганов пријатељ.

Лазићи имали озбиљан план, трагедија спречила све

Дарко Лазић и његов брат Драган имали су велике планове када је музика у питању.

Дарко је већ разговарао са музичарем и продуцентом Борком Радивојевићем и са њим договорио састанак у студију.

План је био да ове нед‌јеље заједно са братом дође како би прецизирали детаље око снимања неколико кавера, али и потенцијалног дуета који су жељели да реализују.

Борко Радивојевић је потврдио да су планови заиста постојали, али да их је трагедија заувијек прекинула. То јесте тачно и много ми је жао што је живот урадио другачије. Шта да вам кажем… Дарко ме је позвао прије неких мјесец, мјесец и по дана са јаком жељом да са својим братом Драганом направи један лијеп пројекат. Желео је да ураде заједнички кавер и да одаберу неколико пјесама које би снимили. Идеја је била да то буде нешто посебно, нешто што би остало као траг њихове сарадње – испричао је Борко Радивојевић.

