Теа Таировић у албум уложила 200.000 евра у албум

18.03.2026

22:06

Пјевачица Теа Билановић вечерас је у једном престоничком клубу организовала промоцију новог албума, на коју је дошао велики број колега и колегиница, али и на којој ја пало једно признање.

Након што се поздравила са колегиницама Сањом Вучић, Барбаром Бобак, Катарином Живковић и Жиком Јакшићем који су дошли да је подрже, Теа је у разговору с медијима открила да је албум припремала годину дана, али и да је коштао као стан у Београду.

- Право са свирке, како зарадим тако улажем у албум. Нисам осјетила оскудице у животу, финансијски, јер сам скромна. Заиста је све ишло како зарадим тако пренесем даље, како треба, продуценту, за шта треба, када израчунате кроз годину дана...сад сам на нули. Битно да нисам у минусу. Једна пјесма може да кошта преко 5.000, 6.000 евра, рекла је Теа, а на питање колико је пара тражила Сања Вучић за пјесме, рекла "Сања је то урадила од срца". Мој брат је водио финансије, а албум је коштао као један стан, рекла је пјевачица, након чега је откривено да је цифра износила 200.000 евра.

Сања Вучић проговорила у дуету са Теом

Сања је једна од ријетких пјевачица која је, заједно са Барбара Бобак, била позвана на свадбу Теа Таировић прошле године, што додатно говори о блискости међу њима. Ипак, чини се да на пословном плану нису увијек на истим таласним дужинама.

"Мени је јуче изашла пјесма", започела је Сања разговор са новинарима, а онда је услиједило питање које су многи чекали – зашто то није био дует са Теа Таировић, како се раније спекулисало у јавности.

Без устручавања, Сања је открила детаљ који је многе изненадио:

"Теа није хтјела. Она је одбијала да то буде дует, ја сам навијала за то, али сада ми више одговара као сингл", рекла је пјевачица искрено, не кријући да је у почетку имала другачију идеју.

Додала је и да није размишљала о томе да пронађе замјену за Теа Таировић, иако су јој многи сугерисали да би дует са неком другом колегиницом можда био пун погодак.

