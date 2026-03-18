Теа Таировић у албум уложила 200.000 евра у албум

18.03.2026
22:06
Коментари:0
Пјевачица Теа Билановић вечерас је у једном престоничком клубу организовала промоцију новог албума, на коју је дошао велики број колега и колегиница, али и на којој ја пало једно признање.
Након што се поздравила са колегиницама Сањом Вучић, Барбаром Бобак, Катарином Живковић и Жиком Јакшићем који су дошли да је подрже, Теа је у разговору с медијима открила да је албум припремала годину дана, али и да је коштао као стан у Београду.
- Право са свирке, како зарадим тако улажем у албум. Нисам осјетила оскудице у животу, финансијски, јер сам скромна. Заиста је све ишло како зарадим тако пренесем даље, како треба, продуценту, за шта треба, када израчунате кроз годину дана...сад сам на нули. Битно да нисам у минусу. Једна пјесма може да кошта преко 5.000, 6.000 евра, рекла је Теа, а на питање колико је пара тражила Сања Вучић за пјесме, рекла "Сања је то урадила од срца". Мој брат је водио финансије, а албум је коштао као један стан, рекла је пјевачица, након чега је откривено да је цифра износила 200.000 евра.
Сања је једна од ријетких пјевачица која је, заједно са Барбара Бобак, била позвана на свадбу Теа Таировић прошле године, што додатно говори о блискости међу њима. Ипак, чини се да на пословном плану нису увијек на истим таласним дужинама.
"Мени је јуче изашла пјесма", започела је Сања разговор са новинарима, а онда је услиједило питање које су многи чекали – зашто то није био дует са Теа Таировић, како се раније спекулисало у јавности.
Без устручавања, Сања је открила детаљ који је многе изненадио:
"Теа није хтјела. Она је одбијала да то буде дует, ја сам навијала за то, али сада ми више одговара као сингл", рекла је пјевачица искрено, не кријући да је у почетку имала другачију идеју.
Додала је и да није размишљала о томе да пронађе замјену за Теа Таировић, иако су јој многи сугерисали да би дует са неком другом колегиницом можда био пун погодак.
