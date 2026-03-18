Вујошевић боље, љекари опрезни

18.03.2026

19:22

Фото: Printscreen/Youtube/Sport Klub

Здравствено стање кошаркашког тренера Душка Вујошевића је боље, сазнаје Спорт Клуб.

Од прошле сриједе Вујошевић се налази у болници. Стање је у првим данима било изузетно критично јер је уз срчане проблеме и тешку упалу плућа, Вујошевић имао и проблеме са функцијом бубрега.

Прошле године је Вујошевићу, након деценије дијализа, трансплантиран бубрег и постојала је велика бојазан да тијело одбацује орган. Лоше опште стање отежавало је борбу љекара, али, како сазнајемо, седмицу касније ситуација је много боља. Проблеми са срцем су санирани, стање се свакодневно стабилизује. Ипак, љекари су и даље опрезни и суздржани по питању давања прогноза.

