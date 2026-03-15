Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

АТВ
15.03.2026
10:35
Прослављени тренер Партизана, бивши селектор репрезентације Србије и неколицине других клубова - Душко Вујошевић, хитно је примљен у болницу прије неколико дана због озбиљних здравствених проблема.
Он је у прилично лошем стању пребачен у Ургентни центар, гдје је установљено да је имао проблеме са срцем, бубрезима и плућима, јер је примљен са упалом плућа.
Иницијално је Вујошевић пребачен у болницу због проблема са срцем, а онда је због лошег генералног стања организма било отежано и лијечење, али и рађење додатних анализа.
Оно што је добро у свему томе, јесте да је стање Душка Вујошевића боље него што је то било у моменту када је примљен у болницу средином седмице, преноси Телеграф.
Подсјетимо, Душко Вујошевић годинама има проблем са шећером и прије десет година је завршио у болници због проблема са бубрезима, гдје је на ВМА био неколико дана на одјељењу нефрологије.
Он је у мају 2025. године имао операцију и трансплантацију бубрега у Минску, након чега се и он огласио и захвалио докторима за успјешну операцију.
