Logo
Large banner

Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

Аутор:

АТВ

15.03.2026

10:35

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Sport Klub

Прослављени тренер Партизана, бивши селектор репрезентације Србије и неколицине других клубова - Душко Вујошевић, хитно је примљен у болницу прије неколико дана због озбиљних здравствених проблема.

Он је у прилично лошем стању пребачен у Ургентни центар, гдје је установљено да је имао проблеме са срцем, бубрезима и плућима, јер је примљен са упалом плућа.

Узроци и лијечење

Иницијално је Вујошевић пребачен у болницу због проблема са срцем, а онда је због лошег генералног стања организма било отежано и лијечење, али и рађење додатних анализа.

NIT 2026

Емисије

Оно што је добро у свему томе, јесте да је стање Душка Вујошевића боље него што је то било у моменту када је примљен у болницу средином седмице, преноси Телеграф.

Проблеми са шећером

Подсјетимо, Душко Вујошевић годинама има проблем са шећером и прије десет година је завршио у болници због проблема са бубрезима, гдје је на ВМА био неколико дана на одјељењу нефрологије.

Он је у мају 2025. године имао операцију и трансплантацију бубрега у Минску, након чега се и он огласио и захвалио докторима за успјешну операцију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Duško Vujošević

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner