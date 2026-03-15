Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ
15.03.2026
09:48
Коментари:0
Због најављених радова, данас ће ови дијелови Бањалуке остати без струје.
Дијелови улица који остају без струје сутра у периоду од 05:00 до 13:00 часова су Јована Бијелића, Дубичка, Маршала Жукова, Сердара Јанка, Вукотића, Суботичка, Бранка Поповића и Благоја Паровића.
Угашен пожар у Поповом пољу
Електричну енергију такође неће имати дијелови насеља Туњице, Рамићи, Новаковићи, Вујиновићи, Залужани, Пријечани, Шарговац, Мотике, Куљани, Барловци, Буковица, Јаблан, Драгочај и Пословна зона Рамићи, у периоду од 05:00 до 13:00 часова.
