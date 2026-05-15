У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

15.05.2026 18:32

На тржиште Босне и Херцеговине испоручене су крушке поријеклом из Белгије у којима је службеним контролама утврђена присутност остатака пестицида хлората (Chlorate), јавила је Агенција за безбједност хране БиХ, након обавјештења Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕУ RASFF) .

Наведени производ није у складу с прописима о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни.

Обавјештење се односи само на крушке из лота D&G Fruit 0006, произвођача и извозника "Vergro ВН" из Белгије, односно увозника у БиХ "Медион", Градачац.

Агенција за безбједност хране БиХ, навела је и како је доставила расположиве информације на даљње поступање мјеродавним инспекцијским тијелима у Босни и Херцеговини.

