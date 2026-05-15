У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

Аутор:АТВ
Коментари:0
На тржиште Босне и Херцеговине испоручене су крушке поријеклом из Белгије у којима је службеним контролама утврђена присутност остатака пестицида хлората (Chlorate), јавила је Агенција за безбједност хране БиХ, након обавјештења Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕУ RASFF) .
Наведени производ није у складу с прописима о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни.
Обавјештење се односи само на крушке из лота D&G Fruit 0006, произвођача и извозника "Vergro ВН" из Белгије, односно увозника у БиХ "Медион", Градачац.
Агенција за безбједност хране БиХ, навела је и како је доставила расположиве информације на даљње поступање мјеродавним инспекцијским тијелима у Босни и Херцеговини.
(RASFF)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
51 мин0
БиХ
54 мин0
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч1