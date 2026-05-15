Logo
Large banner

Издато упозорење на обилне падавине у Српској

Аутор:

АТВ
15.05.2026 14:14

Коментари:

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.
Фото: Pexels

Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за сутра због очекиваних обилних падавина на југу и западу Републике Српске.

Како наводе из РХМЗ-а, највећа количина кише очекује се прије подне на југу и западу од 30 до 70 литара по метру квадратном, а у Херцеговини локално и више.

Превозници

Регион

Усвојен Закон о странцима: Коначно рјешење за професионалне возаче из БиХ

На истоку ће пасти од 10 до 20 литара по метру квадратном.

"Због обилних падавина у кратком периоду на западу могући су проблеми са бујичним водотоковима и оборинским водама, као и са отицањем воде у урбаним зонама, упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Упозорење

падавине

РХМЗ

Киша

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић на обиљежавању 34. године над припадницима ЈНА у Тузланској колони

Друштво

Обиљежене 34. године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

2 ч

0
Преваре на интернету, илустрација

Друштво

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

2 ч

0
Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић

Друштво

Јанковић: Данас пуштање у саобраћај пута Сарајево - Фоча за лака возила

3 ч

0
Предсједништво Актива пензионера Градског одбора СНСД-а Бањалука одржало је јуче састанак на којем је разговарано о предстојећим активностима у оквиру припрема за опште изборе.

Друштво

Актив пензионера ГрО СНСД-а Бањалука о припремама за опште изборе

4 ч

3

  • Најновије

16

41

Бизнис клуб: Јахорина економски форум, бањалучки EXPO 2026, кредитне линије ИРБ-а

16

30

Драма на суђењу Зорану Марјановићу

16

23

Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

16

12

Смијењен Веселин Милић, МУП се огласио

16

05

Кад „магија“ замијени одговорност: Гајева пропала након двије године и 1, 5 милиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner