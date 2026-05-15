Јанковић: Данас пуштање у саобраћај пута Сарајево - Фоча за лака возила

Аутор:АТВ
Магистрални пут Сарајево-Фоча биће данас пуштен за саобраћај моторних возила носивости до три и по тоне, изјавио је Срни вршилац дужности директора предузећа Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.
Јанковић је подсјетио на проблеме који су изазвали прекид саобраћаја, укључујући и клизиште које је угрозило саму саобраћајницу и мост на ријеци Бистрици.
Он је рекао да су екипе Хидроцентрале "Бистрица", заједно са извођачем радова, приступиле санацији и уградиле стотињак шипова пречника 1.600 милиметара, дужине 30 метара, тако да клизиште више не постоји на том дијелу.
- Предстоји нам санација моста, али је извођач радова са инвеститором поднио захтјев Министарству саобраћаја и веза Републике Српске, на који смо ми дали сагласност, да се пусти саобраћај за лака моторна возила, односно за возила до три и по тоне, који ће бити пуштен у току дана - појаснио је Јанковић.
Он је прецизирао да ће лака возила моћи прелазити наизмјенично преко моста.
- Позивам грађане на стрпљење док се сви радови приведу крају. Ријеч је о клизишту гдје има доста непредвиђених радова, али перманентно се ради и гледамо да то буде завршено у што краћем року како би био омогућен саобраћај и за тешка теретна возила - навео је Јанковић.
(СРНА)
