Јанковић: Данас пуштање у саобраћај пута Сарајево - Фоча за лака возила

АТВ
15.05.2026 13:23

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић
Магистрални пут Сарајево-Фоча биће данас пуштен за саобраћај моторних возила носивости до три и по тоне, изјавио је Срни вршилац дужности директора предузећа Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.

Јанковић је подсјетио на проблеме који су изазвали прекид саобраћаја, укључујући и клизиште које је угрозило саму саобраћајницу и мост на ријеци Бистрици.

Он је рекао да су екипе Хидроцентрале "Бистрица", заједно са извођачем радова, приступиле санацији и уградиле стотињак шипова пречника 1.600 милиметара, дужине 30 метара, тако да клизиште више не постоји на том дијелу.

- Предстоји нам санација моста, али је извођач радова са инвеститором поднио захтјев Министарству саобраћаја и веза Републике Српске, на који смо ми дали сагласност, да се пусти саобраћај за лака моторна возила, односно за возила до три и по тоне, који ће бити пуштен у току дана - појаснио је Јанковић.

Он је прецизирао да ће лака возила моћи прелазити наизмјенично преко моста.

- Позивам грађане на стрпљење док се сви радови приведу крају. Ријеч је о клизишту гдје има доста непредвиђених радова, али перманентно се ради и гледамо да то буде завршено у што краћем року како би био омогућен саобраћај и за тешка теретна возила - навео је Јанковић.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

