Познато мјесто и вријеме сахране свештеника Богдана Стјепановића

15.05.2026 14:17

Преминуо протојереј Богдан Стјепановић
Свештеник Богдан Стјепановић (38) из Бијељине, који је преминуо 11. маја након дуге и тешке болести и то само два мјесеца након што му је у Истанбулу извршена трансплантација јетре, биће сахрањен у недјељу.

Драги пријатељи, желимо да вас обавијестимо да ће Света заупокојена Литургија бити служена 17. маја у 9 часова. Опело драгог нам, а у Господу уснулог, протојереја Хаџи – Богдана Стјепановића обавиће се у 13 часова у манастиру Светог Архангела Гаврила у Горњем Драгаљевцу, а сахрана на мјесном гробљу у Горњем Драгаљевцу. Овим путем вас позивамо да дођете да достојанствено испратимо на вјечни починак супруга, оца, сина, брата и свештеника Богдана – саопштила је породица.

Подсетимо, оцу Богдану Стјепановићу је 16. марта у клиници у Истанбулу извршена трансплантација јетре и, иако се цела нација молила за његово оздрављење, а његов колега и пријатељ Дарко учинио подвиг какав се ријетко виђа донирајући му дио своје јетре, срце младог свештеника није издржало.

Богданова голгота почела је са пандемијом короне. Вирус је прележао четири пута, а посљедице су биле кобне по његову јетру. За његово лијечење ујединила се цијела земља. Нажалост, упркос свом труду љекара отац Богдан није издржао период опоравка.

