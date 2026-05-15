Познато мјесто и вријеме сахране свештеника Богдана Стјепановића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свештеник Богдан Стјепановић (38) из Бијељине, који је преминуо 11. маја након дуге и тешке болести и то само два мјесеца након што му је у Истанбулу извршена трансплантација јетре, биће сахрањен у недјељу.
Драги пријатељи, желимо да вас обавијестимо да ће Света заупокојена Литургија бити служена 17. маја у 9 часова. Опело драгог нам, а у Господу уснулог, протојереја Хаџи – Богдана Стјепановића обавиће се у 13 часова у манастиру Светог Архангела Гаврила у Горњем Драгаљевцу, а сахрана на мјесном гробљу у Горњем Драгаљевцу. Овим путем вас позивамо да дођете да достојанствено испратимо на вјечни починак супруга, оца, сина, брата и свештеника Богдана – саопштила је породица.
Друштво
Издато упозорење на обилне падавине
Подсетимо, оцу Богдану Стјепановићу је 16. марта у клиници у Истанбулу извршена трансплантација јетре и, иако се цела нација молила за његово оздрављење, а његов колега и пријатељ Дарко учинио подвиг какав се ријетко виђа донирајући му дио своје јетре, срце младог свештеника није издржало.
Богданова голгота почела је са пандемијом короне. Вирус је прележао четири пута, а посљедице су биле кобне по његову јетру. За његово лијечење ујединила се цијела земља. Нажалост, упркос свом труду љекара отац Богдан није издржао период опоравка.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч1
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
16
41
16
30
16
23
16
12
16
05
Тренутно на програму