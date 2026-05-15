Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

15.05.2026 14:00

Јато смеђих кокошака у затвореном простору.
Док епидемија птичијег грипа наставља да хара Пољском, једним од највећих европских произвођача меса, страхује се од могућих потреса на ширем европском тржишту.

Ситуација је посебно критична у регији Лублин, гдје је управо потврђено 12. жариште овог високо патогеног вируса од почетка године. Најновији удар забиљежен је на комерцијалном газдинству у мјесту Халаси, гдје је преко ноћи морало бити еутаназирано 5.000 патака намијењених за клање, чиме се наставља права агонија за тамошње живинарство.

Ново жариште у Бјалском округу

Према званичном саопштењу Монике Михаловске, ветеринарске инспекторке у Лублину, болест је детектована у Бјалском округу.

– Птичији грип је откривен на комерцијалном газдинству са 5.000 патака у мјесту Халаси – потврдила је Михаловска у четвртак, наглашавајући озбиљност ситуације на терену.

Биланс епидемије: Преко 374.000 заражених јединки

Случај у Халасима представља седмо жариште забиљежено ове године искључиво у Бјалском округу. Преостали случајеви регистровани су на два газдинства у селу Милков (Парчевски округ) и на три газдинства у општини Вохињ (Радзињски округ).

Укупни биланс у регији Лублин је поражавајући: у 12 погођених газдинстава заражено је и уништено преко 374.000 комада живине, укључујући патке, кокошке и ћурке.

Строге мјере карантина и зоне ризика

Свака потврда вируса активира хитне протоколе Ветеринарске инспекције. Заражене животиње се еутаназирају, док се објекти и газдинства подвргавају темељној дезинфекцији.

Око сваког жаришта успостављају се безбједносне зоне: зона забране у радијусу од 3 км и зона ризика у радијусу од 7 км. У овим подручјима на снази су строга ограничења транспорта и продаје живине и јаја, а узгајивачима је наређено обавезно држање птица у затвореном простору.

Будући да не постоји лијек нити вакцина, једина ефикасна метода заштите је строго придржавање мјера биобезбједности.

Економски удар на пољско живинарство

Ситуација на нивоу цијеле Пољске је подједнако алармантна. До сада су у земљи регистрована 134 жаришта на комерцијалним газдинствима, са укупним фондом од скоро 9,5 милиона комада живине.

Регија Лублин, са својих 12 жаришта, тренутно се сврстава међу најтеже погођене области. Ветеринарске власти апелују на све узгајиваче да примјењују највише безбједносне стандарде како би се минимализовали даљи губици у овом сектору.

(Блиц)

