Захарова: Кијев није успио да поремети обиљежавање Дана побједе у другим земљама

Аутор:

АТВ
15.05.2026 11:51

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Украјина је покушала да поремети догађаје организоване поводом Дана побједе над фашизмом у Другом свјетском рату 9. маја у другим земљама путем страних провокатора, али су сви ти неонацистички науми пропали, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Кијевски режим је, преко страних провокатора, углавном Украјинског свјетског конгреса, покушао да поремети свечане догађаје у другим земљама", навела је Захарова.

Она је нагласила да су сви такви покушаји пропали.

"Лудило дезинформација било је праћено захтјевима украјинских убачених елемената упућеним руководствима земаља у којима живе да забране комеморативне догађаје, под лицемјерним изговором спречавања подстицања етничких сукоба и смањења степена друштвене напетости", истакла је Захарова.

Она је додала да примарни непријатељ украјинског народа нису Русија и руски народ, већ неонацистичка мањина која је преузела власт у Кијеву, "претварајући нацију у марионету Запада и гурајући је у амбис корупције и неонацизма".

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

