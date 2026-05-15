Емирати граде нафтовод који заобилази Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ
15.05.2026 11:11

Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Уједињени Арапски Емирати /УАЕ/ убрзаће изградњу нафтовода који заобилази Ормуски мореуз, саопштила је Канцеларија Абу Дабија за односе са јавношћу.

"/Принц УАЕ/ Халед бин Мухамед бин Зајед предсједавао је састанку Извршног комитета Управног одбора Државне нафтне компаније у Абу Дабију, на којем је размотрено ажурирање новог пројекта нафтовода `Запад-исток`, који би требао да почне са радом сљедеће године и удвостручи извозни капацитет Компаније преко града Фуџеире, како би се задовољила глобална потражња за енергентима", објавила је Канцеларија на "Иксу".

Канцеларија додаје да је нафтовод тренутно у изградњи и очекује да ће бити пуштен у рад сљедеће године.

(СРНА)

