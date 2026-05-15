Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

Србија ће наставити да користи сва правна и дипломатска средства како би заштитила основна људска права свих својих држављана, поручио је министар правде Србије Ненад Вујић поводом одлуке Механизма у Хагу да одбије захтјев за пуштање генерала Ратка Младића на лијечење у Србију.
Вујић је најавио да ће Србија и даље указивати међународној јавности на одговорност појединаца који својим одлукама угрожавају принципе хуманости и људског достојанства, саопштено је из Министарства правде Србије.
Он је изразио забринутост због одлуке Механизма у којој је констатовао да је здравствено стање генерала Младића изразито тешко и да постоји велика вјероватноћа смртног исхода у кратком року, али да је, упркос томе, захтјев за његово пуштање одбијен.
Према његовим ријечима, хуманитарни принципи, право на достојанствено лијечење и универзалне цивилизацијске вриједности морају бити једнаки за све без обзира на природу оптужби или пресуда.
Вујић је указао да је Србија дала све потребне гаранције за његово лијечење, смештај и надзор на територији Србије, што је евидентирано у поступку пред Механизмом.
Из Министарства правде подсјећају да је Србија у претходним случајевима показала одговорност и спремност да сарађује са међународним правосудним институцијама, поштујући међународне обавезе и стандарде.
Министарство управо због тога очекује да хуманитарна питања буду третирана без политичких или селективних приступа.
Хашки Механизам одбио је захтјев одбране да генерал Ратко Младић буде пуштен на лијечење у Србију због тешког здравственог стања.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар. Будући да љекари тада нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болнуцу.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
(СРНА)
