Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

15.05.2026 10:24

Силуета дјетета у мрачној соби.
Фото: JIMMY Art/Pexels

Лице чији су иницијали И.Б. ухапшено је на подручју Тузланског кантона због искориштавања дјетета ради порнографије, саопштено је из Федералне управе полиције.

Извршен је претрес просторија које то лице користи и том приликом су пронађени и привремено одузети предмети и дигитални докази који ће бити предмет даље криминалистичке и форензичке обраде.

Прелиминарним прегледом изузетих дигиталних уређаја и носача података пронађено је више од 250 фотографија и видео-снимака насталих искориштавањем дјеце ради порнографије.

Ово лице се сумњичи да је у дужем временском периоду прибављало, посједовало незаконити садржај.

Ухапшено лице ће након криминалистичке обраде бити предато у даљу надлежност Тужилаштва Тузланског кантона.

Хапшење је извршено јуче под надзором кантоналног Тужилаштва, а по наредби Општинског суда у Лукавцу.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

