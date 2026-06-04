Исти пилот два пута оборен у мјесец дана

Аутор:АТВ
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Амерички пилот ловца-бомбардера Ф-15Е Страјк игл, чији је авион 3. априла оборен изнад Ирана, претходно је преживио и губитак другог авиона у инциденту пријатељске ватре изнад Кувајта, објавили су амерички медији.
Према наводима портала "Хај сајд”, које је касније потврдио и "Си-Би-Ес њуз" позивајући се на два извора упозната са околностима оба случаја, ријеч је о истом пилоту који је два пута за мање од пет недјеља био приморан да се катапултира из борбеног авиона.
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Име пилота није објављено. Амерички медији наводе да је он готово сигурно први пилот америчког ратног ваздухопловства који је оборен два пута у оквиру исте војне кампање још од Вијетнамског рата.
Први инцидент догодио се почетком марта, када су три америчка авиона Ф-15Е оборена изнад Кувајта у инциденту пријатељске ватре. Свих шест чланова посада се безбједно катапултирало и касније су пронађени у стабилном стању.
Нешто више од мјесец дана касније, један од пилота из тог инцидента поново је учествовао у борбеној мисији, овога пута изнад Ирана. Његов Ф-15Е је 3. априла погођен иранском противваздушном ракетом, послије чега се посада катапултирала изнад иранске територије.
Америчка војска је затим покренула операцију потраге и спасавања. Један члан посаде пронађен је неколико сати послије катапултирања, док се други, према извјештајима, крио скоро два дана прије евакуације.
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Начелник Здруженог генералштаба америчке војске, генерал Ден Кејн, послије спасавања је похвалио поступке посаде, наводећи да се храброст пилота и оператера система наоружања, који су били изоловани и избјегавали непријатеља, "не може довољно нагласити”.
Пентагон је питања новинара упутио Централној команди САД, која је одбила да коментарише наводе да је исти пилот преживио оба обарања.
Пензионисани генерал-потпуковник америчког ваздухопловства Дејвид Дептула изјавио је за Си-Би-Ес њуз да се не сјећа сличног случаја у којем је пилот оборен у два одвојена инцидента током једне војне кампање.
"То је као да гром два пута удари у исто мјесто”, рекао је Дептула, преноси "Политика".
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