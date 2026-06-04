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АТВ сазнаје ко је ухапшен у акцији ''Кандидат'' - погледајте шта је заплијењено

Аутор:

Огњен Матавуљ
04.06.2026 17:24

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Новац заплијењен у акцији Кандидат
Фото: Уступљена фотографија

У акцији ”Кандидат” ухапшена су три члана Комисије за полагање возачких испита из Добоја, а међу њима је предсједник комисије Милош Радоњић, иначе директор ”Градске топлане” у Добоју, сазнаје АТВ.

Како незванично сазнајемо, осим Радоњића, ухапшени су и Зоран Тодоровић, секретар Комисије за полагање возачких испита и Зоран Илић, власник ауто-школе "Зока", у Добоју.

Акцију су спровели полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом Републике Српске.

Ауто-школа Зока
Ауто-школа Зока

Како незванично сазнајемо акција је мјесецима припремана, а осумњичени су практично ухваћени на дјелу након што је један од кандидата дао новац, у обиљеженим новчаницама, како би на незаконит начин испунио услове за добијање возачке дозволе.

”По наредби Окружног суда у Добоју у току су претреси на више локација која користе наведена лица, а све активности у овој вишемјесечној истрази која се односи на спречавање злоупотреба у вези са полагањем возачких испита се реализују под надзором Републичког јавног тужилаштва Републике Српске”, саопштио је МУП Српске.

Како наводе тројици ухапшених на терет се ставља да су починили кривична дјела примање мита, злоупотреба службеног положаја или овлаштења и трговина утицајем.

Заплијењени новац у акцији Кандидат
Заплијењени новац у акцији Кандидат

Подсјетимо, прошле недјеље у Приједору и Новом Граду је спроведена слична акција у којој је ухапшено осам особа и то власници ауто школа и чланови комисија за полагање возачких испита због злоупотреба, малверзација и незаконитости у поступку полагања возачких испита.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Кандидат

Милош Радоњић

Зоран Тодоровић

Зоран Илић

Возачки испит

Полиција

хапшење

Коментари (1)
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