Удес за удесом у Бањалуци - насеље паралисано, Хитна на терену

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Бањалуци се данас дешава удес за удесом. У веома кратком периоду десиле су се три незгоде у којима има повријеђених особа.
У бањалучком насељу Лауш данас око 15 часова догодила се тешка саобраћајна несрећа због које је ово насеље паралисано. Према свједочењима очевидаца, дошло је до директног судара два аутомобила, а на лицу мјеста налазе се возила ватрогасаца, хитна помоћ и полиција.
Хроника
Епилог несреће у центру Бањалуке - троје повријеђених
Удес се догодио у Карађорђевој улици, на дионици између такозване “Четврте” и “Кожаре”. Како се види на фотографијама са терена, на коловозу је дошло до жестоког судара сивог аудија и црног каравана на којима је причињена огромна материјална штета, а предњи дијелови возила су потпуно смрскани.
“Призор је страшан, аутомобили су уништени, а створила се незапамћена и огромна гужва у колони. Одједном су пројурила ватрогасна возила и хитна помоћ под ротацијама. Саобраћај је у овом дијелу насеља у потпуном прекиду и савјетује се свима да избјегавају овај правац”, испричао је за "БЛ портал" један од шокираних возача који се затекао у колони на Лаушу.
Ово је већ друга озбиљнија саобраћајна несрећа која је данас паралисала главне саобраћајнице у граду. Нешто раније, око 14 часова, дошло је до удеса и на западном транзиту, из правца Лакташа.
Та несрећа се догодила код фирме “Циак ауто”, гдје је такође дошло до судара који је успорио саобраћај и створио велике чепове из правца сјеверног улаза у град.
Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи у центру Бањалуке, код Народног позоришта Републике Српске, потврђено је за АТВ.
Хроника
Још један удес у Бањалуци, саобраћај на транзиту успорен
У удесу су учествовали аутомобил и мотоцикл, а на терену су биле екипе полиције и Хитне помоћи.
Незгода се догодила на раскрсници код Народног позоришта Републике Српске.
Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је раније потврђено да се незгода догодила и да има више повријеђених особа.
"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде", речено нам је у полицији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
43 мин0
Република Српска
38 мин0
Република Српска
28 мин0
Република Српска
27 мин0
Хроника
39 мин0
Хроника
43 мин0
Хроника
55 мин0
Хроника
1 ч0
Најновије
16
28
16
19
16
16
16
12
16
11
Тренутно на програму