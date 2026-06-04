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Удес за удесом у Бањалуци - насеље паралисано, Хитна на терену

Аутор:

АТВ
04.06.2026 16:12

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Судар на Лаушу
Фото: Вибер

У Бањалуци се данас дешава удес за удесом. У веома кратком периоду десиле су се три незгоде у којима има повријеђених особа.

У бањалучком насељу Лауш данас око 15 часова догодила се тешка саобраћајна несрећа због које је ово насеље паралисано. Према свједочењима очевидаца, дошло је до директног судара два аутомобила, а на лицу мјеста налазе се возила ватрогасаца, хитна помоћ и полиција.

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Удес се догодио у Карађорђевој улици, на дионици између такозване “Четврте” и “Кожаре”. Како се види на фотографијама са терена, на коловозу је дошло до жестоког судара сивог аудија и црног каравана на којима је причињена огромна материјална штета, а предњи дијелови возила су потпуно смрскани.

“Призор је страшан, аутомобили су уништени, а створила се незапамћена и огромна гужва у колони. Одједном су пројурила ватрогасна возила и хитна помоћ под ротацијама. Саобраћај је у овом дијелу насеља у потпуном прекиду и савјетује се свима да избјегавају овај правац”, испричао је за "БЛ портал" један од шокираних возача који се затекао у колони на Лаушу.

Ово је већ друга озбиљнија саобраћајна несрећа која је данас паралисала главне саобраћајнице у граду. Нешто раније, око 14 часова, дошло је до удеса и на западном транзиту, из правца Лакташа.

Та несрећа се догодила код фирме “Циак ауто”, гдје је такође дошло до судара који је успорио саобраћај и створио велике чепове из правца сјеверног улаза у град.

Троје повријеђених у центру

Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи у центру Бањалуке, код Народног позоришта Републике Српске, потврђено је за АТВ.

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У удесу су учествовали аутомобил и мотоцикл, а на терену су биле екипе полиције и Хитне помоћи.

Незгода се догодила на раскрсници код Народног позоришта Републике Српске.

Из Полицијске управе Бањалука за АТВ је раније потврђено да се незгода догодила и да има више повријеђених особа.

"У незгоди су учествовали путничко возило и мотоцикл. Нема обуставе саобраћаја. Више лица задобило је тјелесне повреде", речено нам је у полицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

судар

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