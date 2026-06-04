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Нова права за особе са инвалидитетом: Посебан додатак до 800 КМ у Српској

Аутор:

АТВ
04.06.2026 15:50

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Фото: АТВ

Лица са 100 одсто инвалидитета убудуће ће примати посебан додатак на инвалиднину до 800 КМ, изјавио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.

"Обезбиједићемо примање од 800 КМ за лица са инвалидитетом од 100 одсто, а тај износ ће се смањивати у складу са процентом инвалидитета", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре на Палама након сједнице Владе.

Он је навео да је ријеч о приједлогу који су иницирала удружења лица са инвалидитетом, те додао да ће за примјену ових мјера у другој половини године бити потребно око 19,9 милиона КМ.

Када је ријеч о измјенама Закона о социјалној заштити, Шеранић је поновио да ће родитељи-његоватељи задржати право на накнаду и након што лице са сметњама у развоју наврши 30 година.

Он је додао да ће из закона бити брисано старосно ограничење од 65 година за родитеље-његоватеље.

Шеранић је рекао да је Влада утврдила и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама Републике Српске ради оснивања нових комора за здравствене раднике нових профила који се образују на медицинским факултетима у Бањалуци и Фочи.

"Циљ је да се омогући праћење квалитета и стручности рада тог кадра, као што је то већ случај са постојећим здравственим коморама", навео је Шеранић.

Он је додао да је опремање прве хибридне кардиохируршке сале у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци, што је одобрено на данашњој сједници Владе, значајан искорак у развоју кардиохирургије.

(Срна)

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Тагови :

Лица са инвалидитетом

Паре

Инвалиднина у Српској

Република Српска

Ален Шеранић

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