Нова права за особе са инвалидитетом: Посебан додатак до 800 КМ у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лица са 100 одсто инвалидитета убудуће ће примати посебан додатак на инвалиднину до 800 КМ, изјавио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
"Обезбиједићемо примање од 800 КМ за лица са инвалидитетом од 100 одсто, а тај износ ће се смањивати у складу са процентом инвалидитета", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре на Палама након сједнице Владе.
Он је навео да је ријеч о приједлогу који су иницирала удружења лица са инвалидитетом, те додао да ће за примјену ових мјера у другој половини године бити потребно око 19,9 милиона КМ.
Када је ријеч о измјенама Закона о социјалној заштити, Шеранић је поновио да ће родитељи-његоватељи задржати право на накнаду и након што лице са сметњама у развоју наврши 30 година.
Он је додао да ће из закона бити брисано старосно ограничење од 65 година за родитеље-његоватеље.
Шеранић је рекао да је Влада утврдила и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама Републике Српске ради оснивања нових комора за здравствене раднике нових профила који се образују на медицинским факултетима у Бањалуци и Фочи.
"Циљ је да се омогући праћење квалитета и стручности рада тог кадра, као што је то већ случај са постојећим здравственим коморама", навео је Шеранић.
Он је додао да је опремање прве хибридне кардиохируршке сале у Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци, што је одобрено на данашњој сједници Владе, значајан искорак у развоју кардиохирургије.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
40 мин0
Хроника
44 мин0
Друштво
50 мин0
Република Српска
53 мин0
Република Српска
53 мин0
Република Српска
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
16
28
16
19
16
16
16
12
16
11
Тренутно на програму