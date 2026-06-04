Минић након сједнице на Палама: Влада улаже у развој општина

Аутор:АТВ
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је на данашњој сједници Владе на Палама усвојено више одлука које се односе на јавне инвестиције у Републици Српској, како за градове и општине, тако и за јавне установе и предузећа која су битна за развој Српске.
Усвојена је Информација о приоритетном капиталном пројекту "Подршка капиталним пројектима у граду Источно Сарајево", као и информације о приоритетном капиталном пројекту "Реализација капиталних пројеката на подручју општине Пале" и "Реализација капиталних пројеката на подручју општине Трново".
"Мени је драго, поготово што имамо сједницу Владе овдје на Палама и што сам у разговору са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем договорио да ћемо и по захтјеву и по приједлогу самог града имати још активности у вези са градом", рекао је Минић.
Република Српска
Сједница Владе на Палама: Усвојен низ одлука о јавним инвестицијама
Он је истакао да му је као премијеру драго што се изашло у сусрет многим локалним заједницама.
Говорећи о набавци и опремању објекта за смјештај и сједиште организационе јединице Републичке управе цивилне заштите Републике Српске - Тим за заштиту и спасавање на води у општини Братунац, Минић је оцијенио да то у источном дијелу Републике Српске много значи.
"Најчешће брзо заборавимо кад буде нека елементарна непогода или кад буде нека недаћа, небитно каква, а када треба у моменту реаговати лијепо је кад смо спремни. Мислим да у сваком случају морамо имати те капацитете", рекао је премијер.
Он је навео да је сарадња са локалним заједницама транспарентна и да је и Влада у овом дијелу Републике Српске заступила све и једну општину и град.
(Срна)
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